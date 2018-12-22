22 Aralık 2018 11:02
AKP'den seçim hamlesi: YSK üyelerinin görev süresi uzatılıyor
AKP’nin hazırladığı torba yasa teklifiyle YSK başkanı dahil 6 üyenin görev süresinin uzatılması öngörülüyor.
YSK logosu
AKP'nin mini torba yasa teklifiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı da dahil olmak üzere toplam 6 üyenin Ocak 2019'da dolacak görev süresi uzatılıyor. YSK Başkanı ve 5 üyenin Ocak 2019 tarihinde görev süresi doluyordu.
‘Mühürsüz zarf’ kararıyla tartışmaların odağı haline gelen ve şaibe tartışmalarına neden olan YSK'da görev sürelerinin yerel seçim öncesi bir yıl daha uzatılması dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)
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