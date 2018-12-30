1 yıl 8 ay ceza alan Rüzgar Çetin, cezaevinde birkaç saat kalmış

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in ‘kasten yaralama’ suçundan girdiği cezaevinde sadece birkaç saat kaldığı ortaya çıktı.

Rüzgar Çetin hakkında, Beşiktaş’taki bir gece kulübü çıkışında karıştığı kavga sonrası dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Çetin ‘kasten yaralama’dan 2011’de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ karar veren mahkeme, Çetin’in 5 yıl suça karışmaması halinde cezanın düşürülmesine hükmetti. Ancak Çetin 2013’te Asmalımescit’te yine kavgaya karıştı. Mahkeme, 19 Nisan 2018’de Çetin’in 1 yıl 8 aylık hapis cezasını çekmesine hükmetti.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre Çetin, 21 Mayıs’ta Maltepe Açık Cezaevi’ne giderek teslim oldu ancak birkaç saat sonra çıktı. Çetin’in 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen “5 yıl altı hapis cezası alanlar denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanır” maddesinden faydalandığı ortaya çıktı. (HABER MERKEZİ)

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Rüzgar Çetin'in muşta ile yaralama davası görüldü