Duterte: İsa olsaydım, gökten yıldırım yağdırır çarmıhtan kurtulurdum

Nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik olan Filipinler’in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Hristiyanlıktaki “Kutsal Üçleme”yi saçma bulduğunu söyledi. Duterte, İsa’nın çarmıha gerildiğine inananları da kızdıracak açıklamalar yaptı.

Kidapawan şehrinde konuşan Duterte, “Sadece bir Tanrı vardır. Tanrı’yı üçe bölemezsiniz bu aptalca” derken “Aziz Catalina, Aziz Anne, Aziz Thomas, Aziz Sebastian, Aziz Rodrigo, bunlar hiçbir şey. Bunları tanımıyorum. Bunlara ilişkin şeyler 3 bin yıl önce yazılmış. Neden bugün bizim hayatlarımızı umursasınlar ki” ifadelerini kullandı.

Duterte, “Gerçek bir Tanrı asla kendini çarmıha gerdirmezdi” diyerek İsa’nın çarmıha gerilmesinin de “Hiç etkileyici olmadığını” söyledi. Duterte, "Eğer İsa ben olsaydım gökten yıldırım yağdırır çarmıhtan kurtulurdum" dedi.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler Devlet Başkanı, 2015 yılında gençken bir rahip tarafından tacize uğradığını açıklamıştı. Sık sık Katolik Kilisesi’ne karşı sert açıklamalar yapmasıyla tanınan Duterte daha önce birisi Tanrı'nın varlığını ispatlarsa istifa edeceğini açıklamıştı.

Filipinler’in 105 milyonluk nüfusunun yüzde 80’i Katolik. (DIŞ HABERLER)