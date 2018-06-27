'Tanrı aptal' diyen Duterte, Katolikleri kızdırdı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin İncil'deki Yaratılış mitine karşı çıktığı konuşması Katolikleri öfkelendirdi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Tanrı'nın aptal olduğuna yönelik sözleri ülkede tartışma yarattı.

Duterte, Brezilya ve Meksika'dan sonra en fazla Katolik nüfusu barındıran ülke olan Filipinler'de bir televizyonda yayımlanan konuşmasında İncil'de Adem ve Havva'nın Tanrı'nın gözünden düşmesi hikayesini ve Hristiyanlıktaki ilk günah anlayışını eleştirdi.

BBC Türkçe'nin haberine göre açıklama üzerine Kilise, Duterte'yi sert sözlerle eleştirdi, Duterte'nin ofisinden yapılan açıklamada ise Devlet Başkanı'nın kişisel fikirlerini dile getirdiği vurgulandı.

Psikopos Arturo Bastes son sözleri sonrası Duterte'yi "deli" diye tanımladı ve insanlara "günahkar sözleri ve diktatör eğilimleri" için dua etmeleri çağrısında bulundu.

DUTERTE NE DEDİ?

Duterte "Adem onu (elmayı) yedi ve sonra kötülük doğdu… Kim bu aptal Tanrı? Eğer durum buysa o (Tanrı), aptal bir o… çocuğu. Mükemmel bir şey yaratıyorsunuz ve sonra baştan çıkartan ve işinizin üstünlüğünü yok edecek olan bir olay tasarlıyorsunuz. Bu anneniz ve babanızın günahıydı. Siz daha doğmamıştınız ama yine de ilk günaha sahipsiniz. Ne biçim bir din bu? Bunu kabul edemem" demişti.

Duterte kendi inancını şöyle açıklıyor: "Ben evrensel bir ruh olduğuna inanıyorum. Ancak bunun etkisi ne kadardır… Onu bir insan olarak hayal etmiyorum. Ama gerçekten buna inanıyorum. Bu inanca ve sadakata sahibim ancak dine inanmıyorum."

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARIYLA TANINIYOR

Kiliseyi açıkça eleştirmesiyle bilinen Filipinler lideri tepki yaratan açıklamaları ve rakiplerine karşı sözünü sakınmamasıyla da tanınıyor.

Rodrigo Duterte iki yıl önce suç ve yolsuzluğa karşı sert bir tutum takınma vaadiyle iktidara gelmişti. Uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına karşı yargısız infazları büyük tepki yaratmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, bu infazlar ve uyuşturucuyla mücadelede işlenen suçlar konusunda soruşturma başlatmıştı. Duterte geçen yıl da gençliğinde birini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etmişti. (DIŞ HABERLER)

Filipinler başkanı Duterte'den itiraf: Bizzat öldürdüm

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Haziran 2018 08:32

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