Liverpool, Arsenal'i de 5 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, konuk ettiği Arsenal'i 5-1 yendi.

1989/90 sezonundan bu yana lig şampiyonluğu yaşayamayan Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.

Deplasman ekibi Arsenal, 11. dakikada Ainsley Maitland-Niles'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Liverpool, 14. ve 16. dakikalarda Roberto Firmino, 32. dakikada Sadio Mane ve 45+2'nci dakikada penaltıdan Muhammed Salah'ın fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Liverpool'da kazanılan penaltı atışını 65. dakikada gole çeviren Firmino, "hat-trick" yaparak takımını 5-1 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Arsenal'de Mesut Özil 18 kişilik kadroda yer almazken, dün hayatını kaybeden kulübün eski başkanı Peter Hill-Wood anısına futbolcular siyah bantla maça çıktı.

Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Liverpool, en yakın rakibi Tottenham'ın 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Arsenal ise 38 puanla 5. sırada kaldı.

44 puanlı son şampiyon Manchester City ise bugün Southampton deplasmanına çıkıyor.

29 YILLIK HASRET SONA ERECEK Mİ?

Premier Lig döneminde hiç şampiyonluğu olmamasına rağmen halen İngiltere futbolunun Manchester United'la birlikte en başarılı 2 takımından biri olan Liverpool'un şampiyonluk hasreti için açılmış sinceliverpoollastwonatrophy.co.uk'e göre Kırmızılar, 28 yıl 238 gündür şampiyon olamıyor.

Bu sitede Liverpool'un son şampiyon olduğu döneme dair yapılan kimi hatırlatmalar şöyle:

Peter Schmeichel, Manchester United'la sözleşme imzaladı, 5 kez lig şampiyonu oldu, emekliliğe ayrıldı, oğlu oldu, oğul Kasper Schmeichel Leicester'la şampiyonluk yaşadı.

Mo Salah'ın doğmasına halen 2 yıl vardı.

Madonna, Vogue'a göre 1 numaraydı.

Margaret Thatcher hâlâ Başbakandı.

George H.W. Bush, ABD Başkanıydı.

Halen bir Sovyetler Birliği vardı.

(SPOR SERVİSİ)