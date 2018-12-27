'Film yapımcıları MARS'ı boykota hazırlanıyor' iddiası

Yılmaz Erdoğan’ın son filmi “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nın vizyon tarihi geçtiğimiz pazartesi günü (24 Aralık) ertelendi. Filmin ertelenme gerekçesinin dağıtım ağında yaşanan sorun olduğu iddia edildi. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu ise, sinema yapımcıları ve Türkiye’nin en büyük dağıtım ağına sahip MARS Grubu arasında sorun yaşandığını öne sürdü. İddiaya göre, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Kara Komik Filmler ve Recep İvedik 6 filmleri vizyona girmeyebilir. Cem Yılmaz ise, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara yanıt olarak yorumlanabilecek bir paylaşım yaptı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu’nun aktardığına göre, bir süredir sinema yapımcıları ve Türkiye’nin en büyük dağıtım ağına sahip MARS Grubu arasında sorun yaşanıyor. Yapımcılar, koşulların zorlayıcı ve sinema salonlarının yaptığı promosyonlarla kendi üretimleri üzerinden artı değer yaratılarak haksız kazanç sağlandığını belirtiyor. “Her sene 10’a yakın film yapan BKM’nin daha önce son dakikada böyle bir şey yaptığını gördünüz mü?" diye soran Semercioğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı: Filmde teknik bir problem mi var, Yılmaz’ın içine mi sinmedi, merak eden de yok. Ben söyleyeyim, bunların hiçbiri değil. Erteleme gerekçesinin altında sinema sektöründe yaşanan büyük bir kaos yatıyor: Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi. Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor.

'ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA VİZYONA GİRMEYECEK FİLMLER'

Geçtiğimiz salı günü (25 Aralık) yapımcıların SİSAY’la (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) toplantı yaptığını belirten Semercioğlu, "Uzlaşmaya varılamayan toplantı sonrası yapımcılar anlaşma sağlanamazsa bu sezon filmlerini vizyona sokmama kararı aldı. Sektörün önemli bir dilimini oluşturan gişe filmlerinde ünlü isimler yer alıyor. Olası bir boykotun Türkiye sinemasında ciddi bir krize yol açacağı öngörülüyor." ifadesi kullandı. Semercioğlu, anlaşma sağlanamazsa vizyona girmeyecek filmleri sıraladı:

■ Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yılmaz Erdoğan)

■ Kara Komik Filmler (Cem Yılmaz)

■ Recep İvedik 6 (Şahan Gökbakar)

■ Mucize 2: Aşk (Mahsun Kırmızıgül)

■ Çiçero (Erdal Beşikçioğlu)

■ Öldür Beni Sevgilim (Murat Boz, Seda Bakan)

■ Bir Aşk İki Hayat (Bergüzar Korel, Engin Akyürek)

■ Can Dostlar (Güldüy Güldüy ekibi)

CEM YILMAZ 'DAN BOYKOT İDDİASINA YANIT

Oyuncu, yapımcı ve komedyen Cem Yılmaz ise bugün sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklama ile iddialara yanıt verdi. Yılmaz, "Kara Komik Filmler'in 6 aydır süren çekimleri bugün bitiyor. Tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Emek verdiğimiz filmlerin en adaletli şekilde seyircisiyle buluşacağı günü bekliyorum. Film bizim, film sizin. Mısıra değil, filme bilet alan milyonlarca seyircimize sorumluluğumdur." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)