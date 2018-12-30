Almanak 2018 - Sunu

Türkiye yeni bir yıla, bir krizin bazı özelliklerini yaşayarak, etkilerini de devrederek giriyor. İktidar ve medyası, yıl içinde, TL’nin döviz karşısında değer kaybına yol açan gelişmeleri, ‘dış güçlerin bir oyunu’ olarak sunarken, krize dair değerlendirmelere bile suç mumalelesi yaptı. Mahkemeler, krize dair haberler konusunda harekete geçti.

Ancak gerçekler, polisiye tedbirlerle bertaraf edilemeyecek kadar inatçı olduğu için, hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok başka ülkesinde, iktidarların uyguladıkları çeşitli politikaların sonuçlarına karşı halklar, işçi ve emekçiler çeşitli biçimlerde tepkilerini açığa vuruyorlar.

‘Sarı Yelekliler’in eylemleri, neoliberal politikaların yıkıcı sonuçlarına karşı güçlü bir eylem dalgası olarak hem gerçekleştiği Fransa’yı sarstı, hem de dünyanın başka ülkelerini etkiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ittifak ortağı Bahçeli’nin, ‘Sarı Yelekliler’e atıfla, Türkiye’de benzer eylemlerin gerçekleşmemesi için tehdit dolu açıklamalar yapmaları da bu etkinin, Türkiye yönetenleri açısından bir yansımasının işaretidir.

Türkiye, hem tek adam yönetinin bir rejim olarak inşasının sonuçlarıyla, hem bir kriz fırtınası ile hem de tüm bunların karşısında umut veren mücadele kıvılcımlarıyla yeni bir yıla giriyor. Savaşta ısrara dayalı dış politikanın içerdiği tehlike ve belirsizlikler de yeni yıla sarkan temel başlıklardan birini oluşturuyor.

Barışı savundukları için yargılanan akademisyenlerin ve hekimlerin mahkeme salonlarında, tarihe not düştükleri güçlü savunmalar bunun işaretlerinden biridir. Bir başka işareti de, Türkiye’nin yeni yıla çeşitli sektörlerdeki grevlerle giriyor olmasıdır.

Fırtına öncesinde, tüm bu yaşadıklarımızın dipten gelen bir dalganın işaretleri olarak ne gibi sonuçlar doğuracağı muhtemelen 2019’da daha bir görünür olacak.

Umudun daha da büyüdüğü ve hak ettiği sonuçları doğurduğu bir yıl dileğiyle...