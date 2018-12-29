AKP'li Sofuoğlu'nun ayaklarını uzattığı fotoğraftaki çanta 3350 TL

TBMM’deki odasında ayaklarını masaya uzattığı ve karşısında el pençe divan duran danışmaları için 'Emir erlerim' yazdığı fotoğrafı paylaşmasının ardından tepki çeken AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun masasındaki bir detay dikkat çekti. Masanın üzerinde bulunan ve Louis Vuitton marka olduğu belirtilen saat çantasının fiyatının 3.350 TL olduğu öne sürüldü.

FOTOĞRAFI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ekran görüntüsü Instagram'dan alınmıştır.

Lamborghini’si ile Meclis’e gelmesi tartışılan eski motosiklet sporcusu Sofuoğlu’nun Meclis'teki odasında masaya ayağını uzatıp, karşısında duran danışmanları için "emir erlerim" yazdığı fotoğrafı paylaşması tepki çekmişti.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bile "umarım tekrarı olmaz" yorumunu yapmıştı. Sofuoğlu, "siyasete espri katmak istedim" yorumuyla fotoğrafı savunmuştu.

MASASINDAKİ ÇANTANIN FİYATI 3 BİN 350 LİRA

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında Sofuoğlu’nun masasındaki Louis Vuitton çantaya dikkati çekti.

Özkök yazısında, “Bir de masanın üzerindeki o Louis Vuitton çanta var ya, işte ona da taktım... Sahi o ne yahu... Hadi ne olduğunu da yine ben söyleyeyim. Sizin bu sakilliğe katlanmak için aldığınız bir yıllık danışmanlık maaşının iki katı...Tabii o da sizin danışmanlığınız gibi çakma değilse...” ifadelerini kullandı.

Sözcü’nün haberine göre; masadaki o çanta bir saat kabı ve içi üç tane saat alıyor. Louis Vuitton’ın resmi internet sitesinde ise fiyatı 500 pound yani 3.350 TL.

TBMM'YE LAMBORGHİNİ ARABASIYLA GELMİŞTİ, SENATÖR KARTVİZİTİ BASTIRMIŞTİ

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz günlerde İngilizce bastırdığı kartvizitte 'senatör' unvanını kullandı.

"Motorumun sesinden TBMM'ye geldiğimi anlayacaklar" diyen AKP Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, TBMM'ye de Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldiği için de tepki çekmişti. (HABER MERKEZİ)