29 Aralık 2018 14:35
Son Düzenlenme Tarihi: 29 Aralık 2018 14:46

AKP'li Sofuoğlu'nun ayaklarını uzattığı fotoğraftaki çanta 3350 TL

AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun ayaklarını uzattığı fotoğrafta masanın üzerinde bulunan saat çantasının fiyatı 3 bin 350 TL'ymiş.

AKP'li Sofuoğlu'nun ayaklarını uzattığı fotoğraftaki çanta 3350 TL

Fotoğraflar, Instagram'dan ve Louis Vuitton markasının internet sitesinden alınmıştır. 

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    TBMM’deki odasında ayaklarını masaya uzattığı ve karşısında el pençe divan duran danışmaları için 'Emir erlerim' yazdığı fotoğrafı paylaşmasının ardından tepki çeken AKP milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun masasındaki bir detay dikkat çekti. Masanın üzerinde bulunan ve  Louis Vuitton marka olduğu belirtilen saat çantasının fiyatının 3.350 TL olduğu öne sürüldü.

    FOTOĞRAFI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

    Ekran görüntüsü Instagram'dan alınmıştır. 

    Lamborghini’si ile Meclis’e gelmesi tartışılan eski motosiklet sporcusu Sofuoğlu’nun Meclis'teki odasında masaya ayağını uzatıp, karşısında duran danışmanları için "emir erlerim" yazdığı fotoğrafı paylaşması tepki çekmişti. 

    AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan bile "umarım tekrarı olmaz" yorumunu yapmıştı. Sofuoğlu, "siyasete espri katmak istedim" yorumuyla fotoğrafı savunmuştu. 

    MASASINDAKİ ÇANTANIN FİYATI 3 BİN 350 LİRA 

    Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında Sofuoğlu’nun masasındaki Louis Vuitton çantaya dikkati çekti.

    Özkök yazısında, “Bir de masanın üzerindeki o Louis Vuitton çanta var ya, işte ona da taktım... Sahi o ne yahu... Hadi ne olduğunu da yine ben söyleyeyim. Sizin bu sakilliğe katlanmak için aldığınız bir yıllık danışmanlık maaşının iki katı...Tabii o da sizin danışmanlığınız gibi çakma değilse...” ifadelerini kullandı. 

    Sözcü’nün haberine göre; masadaki o çanta bir saat kabı ve içi üç tane saat alıyor. Louis Vuitton’ın resmi internet sitesinde ise fiyatı 500 pound yani 3.350 TL. 

    TBMM'YE LAMBORGHİNİ ARABASIYLA GELMİŞTİ, SENATÖR KARTVİZİTİ BASTIRMIŞTİ

    AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz günlerde İngilizce bastırdığı kartvizitte 'senatör' unvanını kullandı.

    "Motorumun sesinden TBMM'ye geldiğimi anlayacaklar" diyen AKP Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, TBMM'ye de Lamborghini marka lüks spor otomobiliyle geldiği için de tepki çekmişti. (HABER MERKEZİ)

    Sofuoğlu, karşısındakilere 'emir erlerim' dediği fotoğraf paylaştı

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    AKP'li Sofuoğlu'nun ayaklarını uzattığı fotoğraftaki çanta 3350 TL

    AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun ayaklarını uzattığı fotoğrafta masanın üzerinde bulunan saat çantasının fiyatı 3 bin 350 TL'ymiş.

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