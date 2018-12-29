İş kazası geçirdi, vücudunda yüzde 80 yanık oluştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, çalıştığı demir çelik fabrikasında iş kazası geçiren Mevlüt Demir, yüzde 80 yanıkla kaldırıldığı hastanede 5 aylık yaşam savaşı veriyor.

44 yaşındaki Mevlüt Demir, 25 Temmuz’da gece vardiyasında çalışmak üzere fabrikaya gitti. O gece fabrikada meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı, yaralılardan 1'i de hastanede hayatını kaybetti.

Vardiya amiri olan Mevlüt Demir ise yüzde 80 yanıkla Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinde 145 gün yaşam mücadelesi veren Demir, hayati tehlikeyi atlattı.

Demir, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından 2. derece yoğun bakım ünitesine alındı.

Mevlüt Demir, “Sanki bir rüyadayım, tek isteğim buradan yürüyerek çıkmak” diye konuştu.

Mevlüt Demir'in eşi Fatma Demir ise 145 gündür hastaneden hiç ayrılmadığını söyleyerek, “Patlamanın olduğu gün haber verdiler. Biz de hastaneye geldik. Durumunun ağır olduğunu da orada öğrendim. Yaşama şansının düşük olduğunu söylediler. Korkumdan durumunu soramıyordum. Yaşaması mucize” dedi.

EÜ Yanık Merkezi Sorumlusu Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tahir Gürler de “Çelikhanede çalışırken sıcak metal teması ile yüzde 80 yanık oluşmuş. Bu yanıkta ölüm riski çok yüksektir. Tedavi ettiğimiz en büyük yanıktı” dedi. (İzmir/AA)