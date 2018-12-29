Afganistan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
NATO'nun Afganistan'da sürdürdüğü operasyon kapsamında TBMM’de onaylanan Afganistan tezkeresi resmi gazetede yayımlandı.
Fotoğraf: Evrensel
TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'da sürdürdüğü operasyon kapsamında yurt dışına gönderilmesi için TBMM kararıyla Cumhurbaşkanına verilen izin süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM Genel Kurulunda 25 Aralık'ta kabul edilen tezkere doğrultusunda Cumhurbaşkanına verilen izin süresi 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatıldı.
NATO ile devlet ve hükümet başkanlarının 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde Galler Zirvesi'nde, Afganistan'da ISAF'ın bitiminden sonra muharip olmayan Kararlı Destek Misyonu'nun başlatılması için karar aldıkları anımsatılan tezkerede, söz konusu misyonun ülke genelinde güvenliği sağlayan Afgan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerine (ANDSF) eğitim, yardım ve danışmanlık desteği verdiği değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)