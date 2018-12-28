Sağlık Bakanı hem sayı verdi hem de 'Mobbing değil' dedi

Sağlık Bakanlığı 2015-2018 yılları arasında, bakanlık bünyesinde çalışan 274 personelin mobbinge maruz kaldığını açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruşlarda maobbinge maruz kalan personelin illere ve cinsiyete göre dağılımına dair verdiği yanıtta, “1 Ocak 2015 ve 15 Ekim 2018 tarihleri arasında Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarda 129'u kadın, 108'i erkek ve 37'sinin ise cinsiyetini belirtmeyen toplamda 274 personel mobbinge maruz kaldıkları hususunda şikâyette bulunmuş olup, işten ayrılan mobbing mağduru personel bulunmamaktadır” dedi.

Bakanlık, 274 kişinin mobbinge mağruz kaldığını bildirirken bir yandan da “Ancak kişilerin mobbing olarak tanımladığı konuların büyük bir kısmı bu kapsamda değildir” dedi. Bakan Koca, sorun yaşayanlara yardım yapıldığını ve bu sorunu yaşatanlara ise ağır cezai yaptırımların uygulandığını da savundu. (Ankara/EVRENSEL)