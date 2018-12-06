KadÄ±n saÄŸlÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma haklarÄ± Meclis gÃ¼ndemindeÂ 

CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± sordu.Â

OHAL ile birlikte saÄŸlÄ±k alanÄ±nda çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n yüzde 44'ünün ihraç edildiÄŸine dikkat çeken CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay'a yanÄ±tlamasÄ± üzere verdiÄŸi soru önergesinde kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n azalmasÄ±na ve iÅŸ yükünün artmasÄ±na deÄŸindi. TanrÄ±kulu, SaÄŸlÄ±k sektöründe kaç kadÄ±nÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorarken, “OHAL’le birlikte saÄŸlÄ±k sektöründe kaç kadÄ±n çalÄ±ÅŸan ihraç edilmiÅŸtir? Ä°hraçlardan sonra kaç kadÄ±n istihdam edilmiÅŸtir? SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n esnek çalÄ±ÅŸma saatleri ve iÅŸ yükünün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± konusundaki eleÅŸtiriler göz önüne alÄ±nmakta mÄ±dÄ±r?” dedi.

OHAL Ä°LE Ä°HRAÇ EDÄ°LEN YÜZDE 44 SAÄžLIKÇI KADINDAN SONRA...

Türkiye’de saÄŸlÄ±k alanÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k sistemindeki düzenleme ve uygulamalarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± her türden mesleki zorlukla boÄŸuÅŸtuÄŸunu ifade eden TanrÄ±kulu, “SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda OHAL’le birlikte kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yüzde 44’ü ihraç edilmiÅŸtir. Ä°hraç edilen kadÄ±n çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n fazlalÄ±ÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k alanÄ±nda kadÄ±n istihdamÄ± konusunda endiÅŸelere ve iÅŸ yükünün artmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan çalÄ±ÅŸma haklarÄ± konusunda sorunlara yol açmaktadÄ±r” ÅŸeklinde belirtti.

SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda hizmet veren kadÄ±n hemÅŸirelerin ise iÅŸ yükü ve performans sisteminden, kendilerine yönelik toplumsal cinsiyet kaynaklÄ± baskÄ±lardan, mobbing ve kreÅŸ hakkÄ± konusundaki sorunlardan yakÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TanrÄ±kulu, “Bilhassa insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± konusunda hizmet verilen bir alanda, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n uygun ve insani ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± onarÄ±lmaz sorunlara yol açabilir” dedi.

ÇALIÅžMA VE SOSYAL HAKLAR NE DURUMDA?

YaÅŸanan bu sorunlara dayanarak saÄŸlÄ±k alanÄ±ndaki çalÄ±ÅŸanlarÄ±n çalÄ±ÅŸma ve sosyal haklarÄ±nÄ±n hangi kriterlere göre belirlendiÄŸini sordu. TanrÄ±kulu, bu alanda çalÄ±ÅŸan kadÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n verilmesini isterken “OHAL’le birlikte saÄŸlÄ±k sektöründe kaç kadÄ±n çalÄ±ÅŸan ihraç edilmiÅŸtir? Ä°hraçlardan sonra kaç kadÄ±n istihdam edilmiÅŸtir? SaÄŸlÄ±k sektöründeki performans sistemi hangi kriterlere göre belirlenmektedir? ÇalÄ±ÅŸanlardan beklenen performansÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± zorluklar konusunda meslek içi araÅŸtÄ±rma ve çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmakta mÄ±dÄ±r?”sorularÄ±nÄ± sordu.

KADINLARIN SORUNLARI DÄ°KKATE ALINIYOR MU?

Esnek çalÄ±ÅŸma ve iÅŸ yükünün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± konusunda ise iyileÅŸtirme yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± soran TanrÄ±kulu, “HemÅŸirelikteki nöbet sistemi konusunda ne gibi sorunlar yaÅŸanmaktadÄ±r? Bu yöndeki tespitler ve çözüm önerileri nelerdir? KadÄ±n hemÅŸirelerin kreÅŸ hakkÄ± konusunda yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlar nelerdir? Toplumsal cinsiyet rolleri sebebiyle kadÄ±n saÄŸlÄ±k emekçilerinin ve hemÅŸirelerin meslek hayatlarÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n çözümü konusunda, haklarÄ± güvence altÄ±na almaya dönük eÄŸitim ve çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmakta mÄ±dÄ±r ya da yapÄ±lmasÄ± düÅŸünülmekte midir? SaÄŸlÄ±k sektöründe çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n maruz kaldÄ±klarÄ± mobbingler nelerdir? Kaç saÄŸlÄ±k emekçisi kadÄ±n mobbinge uÄŸradÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle baÅŸvuru ve ÅŸikayette bulunmuÅŸtur? Bahse konu baÅŸvuru ve ÅŸikayetler ile ilgili olarak ne tür iÅŸlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r?”dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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