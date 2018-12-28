Gazeteci Mumia Abu Jamal'in davası yeniden görülebilir

Yazıları Evrensel'de de yayımlanan cezaevindeki ABD’li Gazeteci Mumia Abu Jamal'in davasında önemli bir gelişme yaşandı. 36 yıldan beri hapiste tutulan gazeteci, insan hakları savunucusu ve Kara Panter Partisi eski sözcüsü Mumia Abu Jamal, davanın yeniden görülmesi için itirazda bulunabilecek. Jamal’in son talebi 2012 yılında reddedilmişti.

Perşembe günü açıklanan mahkeme kararına göre Mumia Abu Jamal’ın avukatları, müvekkillerinin Daniel Faulkner isimli polis memurunu öldürme suçlamasıyla mahkum edilmesine 30 gün içinde itiraz edebilecek. Ancak Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner’in bu karara itiraz etme hakkı var. Hakim Leon Tucker, avukatların zaman geçirmeden itiraz haklarını kullanmaları gerektiğini bildirdi.

İDAMA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Mumia Abu Jamal, 1982’de insan hakları örgütlerinin davanın “haksız”lığına dair tüm girişimlerine rağmen bir polisi öldürdüğü iddiasıyla ölüm cezasına çarptırıldı. Mahkemenin hakimi, jürideki siyah üyeleri salondan çıkardı ve “Bu siyahın yakılmasına yardımcı olacağım” sözleriyle Mumia’yı ölüm cezasına çarptırdı. 2011 yılında Mumia’nın cezası müebbet hapise çevrildi. Perşembe günkü kararı alan hakim Leon Tucker, duygusal davranmadan karar alması gerektiğini bildiğini, bunu yapmazsa taraf tutmuş olacağını söyledi.

‘MUMIA’YI EVE GETİR’

Kararın hayata geçip geçmeyeceği Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner’in elinde. 2017 yılında bölge savcılığına seçilen, ilerici kararlarıyla tanınmış savcı Krasner itiraz etmezse Abu Jamal’ın davası yeniden görülecek ve büyük bir ihtimalle 36 yıldan bu yana cezaevinde tutulan gazeteci serbest bırakılacak.

Bu arada sosyal medyada da “Bring Mumia home/Mumia’yı eve getir” etiketiyle kampanya başlatıldı. (DIŞ HABERLER)

Mumia Abu Jamal serbest bırakılsın!

Mumia Abu Jamal, Hepatit-C tedavisi davasını kazandı