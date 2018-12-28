MÜSİAD: Piyango ve şans oyunlarından ‘milli’ ibaresi kaldırılsın

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından açıklanan “Kumar ve Türevleri Raporu”nda, piyango ve şans oyunlarında “milli” ibaresinin kullanılmaması gerektiği bildirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi’nde, “Kumar ve Türevleri Raporu”na ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) ile ortaklaşa hazırlanan raporda, kumar ve türevlerinin dini açıdan nasıl ele alındığı üzerinde detaylı olarak durulurken, piyango ve şans oyunlarında “milli” ibaresinin kullanılmaması gerektiği önerildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre raporda, “Milli Piyango, Spor Toto, At Yarışı, İddaa, Sayısal Loto, Hemen Kazan, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto gibi kumarın türevi olarak tanımlanabilecek oyunlar fıkıh kitaplarımızdaki kumar tanımına uygun düşmektedir. Kumarın şans, talih, bahis oyunları gibi daha kabul edilebilir ve masum görünen isimlere büründürülmesi, kumar oynayanların oynadıklarını kumar olarak algılamamalarına ve kumar alışkanlığının yayılmasına yol açmaktadır” denildi. (HABER MERKEZİ)