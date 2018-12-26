Ahsen TV'ye kadınlardan tepki: Nerede abuk subuk iş var onu yapıyorsun

Ahsen TV muhabiri ve yanındaki kişi, Eminönü'de milli piyango karşıtı bildiri dağıttığı ve propaganda yaptığı sırada kadınların tepkisiyle karşılaştı.

İnternette Ahsen TV'de yayınladığı röportajlarla bilinen Bülent Yapraklıoğlu, yanında kameramanı ve 'Nusret hoca' diyerek tanıttığı bir kişiyle Eminönü'ye geldi. Ahsen TV muhabiri, kameramanı ile çekim yaptığı sırada, Nusret hoca diye tanıttığı kişi insanların arasına girerek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi karşıtı bildiri dağıttı ve "Milli Piyango'nun haram olduğunu" anlatmaya başladı.

Durumdan rahatsızlık duyan kadınlar ise tepki gösterdi ve tartışmaya başladı.

Yapraklıoğlu'ya tepki gösteren kadınlardan biri, "Her şey yasak, günah haram, bu adamın ekmek kapısıyla oynayamazsınız o zaman" dedi.

Kadın ayrıca, "Sen nerede abuk subuk bir iş var onları yapan bir adamsın" ifadelerini kullandı.

Fakirin umudu piyango

KADINLARLA ZORLA RÖPORTAJ YAPMAK İSTEMİŞLER

Artı TV Editörü Onur Dalar ise sosyal medya hesabına, Ahsen TV'nin kadınlarla zorla röportaj yapmak istediğini ve izinsiz kayıt yapıldığını yazdı: "Dikkat... Videodaki arkadaşlardan birisi ile konuştum. Kendisi ile zorla röportaj yapılmak istendiğini , izinsiz olarak kayıt edildiğini, en kısa zamanda mahkemeye başvuracağını söyledi. AHSEN TV'nin aslında bu videoyu yayınlayarak aslında kendisini hedef gösterdiğini söylüyor."

Dikkat... Videodaki arkadaşlardan birisi ile konuştum. Kendisi ile zorla röportaj yapılmak istendiğini , izinsiz olarak kayıt edildiğini, en kısa zamanda mahkemeye başvuracağını söyledi. AHSEN TV'nin aslında bu videoyu yayınlayarak aslında kendisini hedef gösterdiğini söylüyor. https://t.co/aAQLUO1k6O — Onur Dalar (@onurdlar) 25 Aralık 2018

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ahsen TV'ye sosyal medyadan da çok sayıda tepki geldi.

Şu kısacık videoda, din şarlatanlığından beslenen 17 yıllık riyakar bir mafya iktidarının ve biriktirdiği öfkenin temsili var.

Çok öfke biriktirdiniz çok. https://t.co/UelTJdP1Wj — ahmet şık (@sahmetsahmet) 25 Aralık 2018

Muazzam bir öfke! Karşılarında geri çekilmeyen, bir gıdım alttan almayan bir korkusuzluk görünce nasıl da tıpış tıpış

Kadınların gazabından korkun! https://t.co/K0Fnebvccc — Sevda Karaca (@sevdakaraca) 25 Aralık 2018

Ahsen TV, görüntüleri “Şeriat düşmanı kızlar kinlerini böyle kustular” ifadeleriyle yayınladı. (HABER MERKEZİ)