112 Acil Çağrı Merkezleri’nde torpilli istihdam mı var?

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi’nin bir çok ilde hayata geçmesi nedeniyle vatandaşların kendisine ilettiği KPSS’siz torpilli istihdam iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Acil durumlarda; 155 Polis İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın, 112 Sıhhi İmdat ve 122 AFAD yerine tek bir numaradan, 112'den yardım çağrısında bulunabileceğine yönelik projeyi kapsamında personel alım ihaleleri açıldığını vurgulayan Dr. Şevkin, bu ihalelerdeki yöntem ve işleyişleri sorguladı. Vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezleri’nde görevlendirilen personellerin iktidar partisine mensup kişiler arasından seçildiğine ve ‘ballı maaş’ uygulamasına yönelik şikayetlerini değerlendiren Dr. Şevkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle şu soruları sordu: