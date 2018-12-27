Ahmet Kaya esintili müzikli tiyatro 'Hep Sonradan'dan ilk görüntüler

Sanatçı Ahmet Kaya'nın eserleri ve yaşamından kesitlerin yer aldığı müzikli tiyatro oyunu 'Hep Sonradan' için geri sayım başladı.

9 Ocak'ta ilk gösterimini yapacak oyunun provalarından ilk görüntüler geldi. 'Hep Sonradan' 10 Ocak’tan itibaren İstanbul UNIQ Hall’de sahnelenecek.

'Hep Sonradan'ın oyuncu kadrosunda Cüneyt Yalaz, Elit Andaç Çam, Ahmet Melih Yılmaz, Saim Güveloğlu, Ferya Soysal ve Banu Açıkdeniz gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Yapımcılığını Bgst Organizasyon ve An Yapım'ın üstlendiğini oyunun süpervizörlüğünü Yönetmen Onur Ünlü yapıyor. Şarkıların canlı yorumu ise Kardeş Türküler'in maharetiyle sahnelenecek. Hep Sonradan’ın biletlerine Biletix üzerinden ulaşılabiliyor.

Paris’te sürgünde yaşayan Salih’in, hastalığından dolayı çocukluk arkadaşı olan Ahmet Kaya’yı ve müziklerini unutmama, hatırlama çabasını yansıtacak olan oyun, yakın tarihe dair toplumsal hafızayı güncellemeyi ve Ahmet Kaya şahsında diğer sürgün hikayelerine de saygı duruşu sunmayı hedefliyor.

Fotoğraf: BGST Organizasyon&An Yapım

15 AHMET KAYA ŞARKISINI KARDEŞ TÜRKÜLER SESLENDİRECEK

Ahmet Kaya’nın hayat hikayesinden önemli dönüm noktalarına dair detay ve anekdotların da anlatılacağı ‘Hep Sonradan’ın yönetmen koltuğunda Metin Göksel otururken, Ahmet Kaya’nın en sevilen 15 şarkısını da Kardeş Türküler canlı şekilde seyirciye sunacak.

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın da yazar ekibine fikirsel destek verdiği ‘Hep Sonradan’ için 2016 yılından bu yana çalışılırken, oyunun ilk provası ise Ahmet Kaya’nın doğum gününe de denk gelen 28 Ekim’de yapıldı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Ahmet Kaya’nın şairleri