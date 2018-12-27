27 Aralık 2018 14:05

Kerç gerginliği sonrası Ukrayna limanlarında büyük zarar

Rusya’nın kara suların ihlali gerekçesiyle Ukrayna gemilerine el koyması ve Kerç Boğazındaki blokaj Ukrayna limanlarını zarara uğrattı.

Kerç gerginliği sonrası Ukrayna limanlarında büyük zarar

Fotoğraf: Google Maps

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    Okay DEPREM
    Donetsk

    Ukrayna’ya ait üç geminin 25 Kasım tarihinde Kerç Boğazı’na doğru ilerlerken Rusya’nın kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya tarafından el konması sonrası Kerç Boğazı gemi trafiğine büyük ölçüde kapatılmıştı.

    Aradan geçen bir aylık zaman diliminde Kerç Boğazı’nın kuzeyinde yer alan Azak Denizi üzerindeki Mariupol kentinde, Ukrayna’ya ait en büyük ikinci ticaret limanının gelirlerinde kayda değer oranda bir düşüş olduğu ortaya çıktı. Mariupol’da görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT) ait devriye merkezinin (MPH), kentin ticaret deniz limanı müdürü ile yaptığı görüşme üzerine yayınladığı bilgilere göre, 25 Kasım’dan 6 Aralık’a kadar Rusya Federasyonu’nun Kerç Köprüsünden itibaren uyguladığı kısmı blokaj nedeniyle sadece on adet gemi Mariuopol Limanı’na ulaşabildi. Liman müdürünün AGİT’in ilgili birimine verdiği bilgilere göre, olaydan sonra ilk Ukrayna bandıralı geminin geçişi 1 Aralık tarihinde gerçekleşti.

    SAVAŞTAN ZARARI 200 MİLYON AVRO

    Mariupol Limanı müdürünün AGİT görevlileri ile paylaştığı verilere bakılırsa, Ukrayna’nın Donbass bölgesinde iç savaşın çıktığı tarihlerden bugüne kadar, liman kompleksinin zararı toplam 200 milyon avro. Bunun da ötesinde, 2014’ten evvel limanın kargo trafiği yıllık 15 milyon tonu bulurken, bu rakam 2018’de 5.3 milyon tona kadar düştü.

    Öte yandan, şehir bütçesinin limandan kazandığı vergi gelirlerinde de 500 milyon grivna azalma tespit edildi, bu da yüzde 10’luk bir kayba denk geliyor.

    Bu arada, AGİT’in adını paylaşmadığı liman müdürünün bir de liman yerleşkesindeki binalardan birisine bir hafta önce askeri birimlerin yerleştiğine işaret ettiği ancak kendisinin askerlerin sayısına dair net bilgi vermekten kaçındığı ifade edildi.

    Limana iki sivil araç eşliğinde gelen Ukrayna askeri birliğinin komutanının liman müdürüne, burada ay sonuna kadar, somut olarak 24 Aralık itibariyle Odessa Limanı’ndan yola çıkması planlanan Ukrayna Donanması’na ait gemileri burada karşılamalarına dek kalacaklarını söylediği bilgisine yer verildi.

    YENİ ASKERİ GEMİLER BEKLENİYOR

    AGİT-MPH’nin yayınladığı raporda, ayrıca, liman civarında yapılan tetkikler esnasında karşılaşılan Ukrayna Devlet Sınırı Güvenliği memurlarının, ‘ülkenin savunma kapasitesini’ güçlendirmek gerekçesiyle yıl sonuna kadar limana yeni askeri gemilerin ulaşmasını beklediklerini aktardığı belirtildi.

    İlgili savaş gemilerinin türüne ve sayısına dair ise Ukrayna yerel makamlarının herhangi net bir açıklama yapmadıkları vurgulandı.

    Ukrayna’dan bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ile olan hududa oldukça yakın konumda bulunan Mariupol kenti ve etrafında son dönemde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin (VSU) önemli ölçüde askeri yığınak yapmakta olduğu biliniyor.

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