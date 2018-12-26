Yeni yılın ilk kitap fuarı Adana’da

Yeni yılın ilk kitap fuarı kapılarını Adana’da açacak. Çukurova 12. Kitap Fuarı, 5-13 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuar’a, 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacak.

Fuarın konukları arasında Füruzan, Ercan Kesal, Latife Tekin, Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Aret Vartanyan, Canan Tan, Ayşe Hür, Zeynep Altıok Akatlı, Mavisel Yener, Nebil Özgentürk, Hasan Ali Toptaş, Ataol Behramoğlu, İsmail Saymaz, Behiç Ak, Erdoğan Aydın, Selim Temo, Menderes Samancılar, Zafer Algöz, Can Yılmaz ve daha pek çok yazar, şair ve bilim insanı yer alıyor.

Fuarla ilgili etkinlik programı ve imza günleri listesi “www.cukurovakitapfuari.com” dan takip edilebilecek. Girişin ücretsiz olduğu fuar, 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Son gün ise fuar saat 19.00’da kapanacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)