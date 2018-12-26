Arî'nin ailesi: Şaibe iddiaları yarışmanın önemine gölge düşürüyor

Kürt şiirinin çağdaş öncülerinden Arjen Arî anısına düzenlenen şiir yarışması, 2019 yılında 6. kez düzenlenecek. Arjen Arî’nin ailesi ve Sor Yayınları (Weşanên Sor) tarafından düzenlenen yarışmanın şartnamesi daha önce açıklanmıştı. Sor Yayınları’ndan Reşo Ronahî yarışmanın duyurusunu yaptıktan sonra yarışmanın 4. yılında ödül kazanan Narin Yükler’in dosyası hakkında soysal medyada ortaya atılan bazı iddialara da yanıt vermişti. Narin Yükler’in şiir dosyasını Kürtçe değil, Türkçe yazdığı ve daha sonra bu dosyanın Kürtçeye çevrildiği yönündeki iddiaların jüri üyeleriyle paylaşıldığını ve jürinin, dosyanın başkalarınca çevrilmiş bir dosya olmadığına ve bu nedenle ödülün geri alınmasına gerek olmadığına kanaat getirdiğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından sosyal medyadan tekrardan tartışmaların başlaması üzerine Arjen Arî’nin kardeşi Necla Akay ve oğlu Behzat Brusk Akay yazılı bir açıklama yaptı.

Arjen Arî Şiir Yarışması’na başvurular başladı

'ARJEN ARÎ MUTLU OLURDU'

Arjen Arî Şiir Yarışmasına gölge düşürüp zarar verecek seviyeye gelmesinin açıklama yapmanın zorunlu hale geldiğinin söylendiği açıklamada, “Arjen Arî’nin anısını yaşatmak ve Kürt edebiyatına yeni sesleri kazandırmak amacıyla düzenlediğimiz şiir yarışmasının dördüncüsünde görev alan jüriye yönelik ağza alınmayacak küfür ve hakaretleri ve “hainlik” suçlamalarını hayretle izliyoruz” denildi. Açıklamada iddialara konu olan Narin Yükler’in, Türkçe yazılmış bazı şiirleri Kürtçe yeniden yazarak dosyaya eklediğini kendisinin söylediği belirtilerek “Arjen Arî Şiir Yarışmasının ödülü bir Kürt şairi Türkçe şiir yazmaktan uzaklaştırmış ve Kürtçe yazan yeni bir şair yaratmıştır. Eminiz ki Arjen Arî de Narin Yükler’in yazdığı bu cümleleri okusaydı mutlu olurdu” denildi.

DESTEK SUNMAK İSTEYENİN ÖNÜNDE ENGEL YOK

Bu şiir yarışmasının Kürt diline ve bu dilin yeni genç yeteneklerinin ortaya çıkmasına hizmet ettiğinin de vurgulandığı açıklamada, “Biz ailesi ve en baştan bu yarışmanın düzenlenmesinde bizimle birlikte emek veren Evrensel Basım Yayın ve Evrensel Basım Yayın’ın KHK ile kapatılmasından sonra şimdi Weşanên Sor (Sor Yayınları) olarak bu yarışmanın devam etmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstermeyi sürdüreceğiz” denildi. Açıklamada, diğer Kürt Yayınevi ve kurumların yarışmayı neden sahiplenmediği sorusunun muhatabının kendileri olmadığı nı söylenerek “İlk yarışmada yer alan Arjen Arî’nin kitaplarını yayımladığı yayınevleri ve Kürt kurumlarının bir kısmı kapandı ve bir kısmı da kendi istekleri ile bu yarışmanın paydaşı olmaktan çekildiler. Bugün de bu yarışmaya destek sunmak isteyen hiçbir kurum ve yayınevlerinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır” denildi. Ayrıca açıklamada bu tartışmaların Arjen Arî’nin de anısına gölge düşürdüğü belirtilerek “Arjen Arî’nin ailesi olarak üzüntü duyduğumuz bu tutum ve yaklaşımların son bulmasını umut ediyor ve herkesi sorumlu davranmaya davet ediyoruz” denildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)