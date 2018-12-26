26 Aralık 2018 18:08
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 18:13

HDP, AKP'nin torba yasa teklifine şerh koydu

HDP, YSK’deki görev sürelerinin uzatılmasıyla ilgili düzenlemeleri de içeren torba yasa teklifine muhalefet şerhi düştü.

HDP, AKP'nin torba yasa teklifine şerh koydu

Fotoğraf: Emin Sarsar/AA

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    Diren YURTSEVER

    Trafik cezaları, YSK’deki görev sürelerinin uzatılması, imar barışı kapsamında kimi düzenlemeler ve köprü geçişleriyle ilgili düzenlemeleri içeren 12 maddelik torba yasa teklifine muhalefet şerhi düşen HDP,  AKP’nin bu torba yasa teklifinin “seçim yatırımı” olduğunu belirtti.

    HDP, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen 12 maddelik Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne muhalefet şerhi düştü.

    Birbiriyle bağlantısı olmayan kanunlarda değişiklik öngören “torba yasa” teklifinin, AKP tarafından bir istisnai düzenleme olmaktan ziyade yasama faaliyetlerinin rutini haline dönüştürüldüğünün belirtildiği şerhte, “torba kanununun” hem egemenlik ilkesinin kötüye kullanılması hem de yasama düzeni açısından olumsuzluklar içerdiğine dikkat çekildi. HDP’nin verdiği  şerhte, “Bu olumsuzluklar kanuni olan ama meşru olmayan düzenlemelerin açığa çıkmasına neden olmaktadır” denildi.

    Kanun teklifinin hızlıca yasalaştırılmaya çalışıldığına dikkat çekilen şerhte, iktidarın söz konusu yasa teklifi ile “seçim yatırımı” yapıldığı belirtildi. Kanun teklifinin “seçim rüşveti kanun teklifi” olarak tanımlandığı şerhte, bu avantajı sağlayacak düzenlemelerden biri, teklifin 10’uncu maddesi ile vergi borçları yapılandırılan ancak ödeme yapmadığı için yararlanamayan kişilerin yapılandırmadan yeniden yararlanabilmeleri için yapılan düzenleme. Şerhte söz konusu madde ile ilgili “Vergi rejimini deyim yerindeyse delik deşik etmektedir. AKP, bu tür kanun teklifleri ile seçim hazırlığı yapmakta; seçim sandıklarını demokrasinin konusu olmaktan çıkararak meta çarkının bir parçası haline getirmektedir” denildi.

    YSK GÖREV SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ

    Seçim yatırımı olarak değerlendirilen diğer bir düzenleme ise YSK’deki görev sürelerinin uzatılması. Şerhte, bu maddeyle ilgili, şu değerlendirme yapıldı: “AKP yine oyuna devam ederken kurallarını değiştirmek suretiyle bütün gayri meşru politikalarını devreye koymaktadır. 2019 yılı Ocak ayı itibari ile başlayacak olan seçim programını aksatmamak maksadıyla yapılan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev sürelerini uzatma kararı seçim süreci arifesinde büyük bir şaibe uyandırmaktadır. 16 Nisan referandumundaki ‘mühürsüz oy’ skandalı başta olmak üzere YSK’nın hukuk dışı kararları da dikkate alındığında söz konusu düzenleme hâlihazırda hukuk dışıdır ve meşru değildir.”

    BOĞAZİÇİ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

    Yine teklifte yer alan  Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçip, cezalı duruma düşen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesinin öngörüldüğü düzenleme de yer alıyor. Şerhte, bu madde ile köprü geçiş sorunlarına yapısal bir çözüm sunmadığı ve AKP’nin mali disiplin ihlali ile seçim yatırımı yaptığı belirtildi. Şerhte, "Oy mu, ekonomik çöküş mü’ ikileminde; oy tercih edilerek Türkiye halklarının bugünü ve geleceği tehdit altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

    BOĞAZİÇİ KANUNU

    Şerhte, “İmar barışı” kapsamında, Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanmasını öngören teklifin ilgili maddesine ilişkin ise, “İmar barışı doğayı talan girişimidir” denilerek, AKP’nin “imar barışı” ile kendisine yakın sermayeye seçim yatırımı yaptığı belirtildi. Maddenin rant alanları oluşturabileceğine dikkat çekilen şerhte, “Ayrıca bu madde yapı kayıt belgesi alımında rayiç bedellerin nasıl belirleneceğine dair herhangi bir açıklama içermemektedir. Bu bölgede izinsiz bir şekilde oluşmuş olan yapılara niteliklerinden bağımsız olarak yapı kayıt belgesi verilerek artık bir gerçek olan ‘Büyük İstanbul Depremi’nin oluşturabileceği can ve mal kayıplarını göz ardı edilmiş olur” görüşüne yer verildi.

    KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

    Teklif ile Karayolları Trafik Kanunu ilgili düzenlemede fiillere yönelik her yıl yapılan zammın bu yıl yapılmayacağı öngörülüyor. Şerhte söz konusu düzenleme ile ilgili, “Trafik ceza miktarları gelire oranla yapıldığında caydırıcı bir etkiye sahip olabilecektir. Seçim dönemi öncesinde maddedeki artırımların uygulanmasının ertelenmesi, çoğu zaman insan yaşamına mal olan trafik kurallarına riayet etmeme durumunu daha fazla derinleştirecektir. Bunun yanı sıra işbu madde dar anlamıyla bir seçim yatırımı olarak okunabilirken, geniş anlamıyla AKP’nin 31 Mart seçimleri öncesi içerisinde bulunduğu çaresizliği aşmaya dönük bir hamle olarak ortaya çıkmaktadır” ifadelerine yer verildi. (Ankara/MA)

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