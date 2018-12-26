CHP'li Murat Bakan: Gökçealan’ın doğasını koruyacak mısınız?

CHP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Murat Bakan, Gökçealan köyünde yapılmak istenen taş ocakları ve JES projelerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu.

TAŞ OCAĞI, JES DERKEN ŞİMDİ DE BETON TESİSİ

Meclise sunduğu yazılı soru önergesinde Murat Bakan, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Gökçealan Mahallesi’nde, farklı tarihlerde 4 taş ve maden ocağına onay çıktığını, hazırlanan projelere İzmir Valiliği tarafından ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı verildiğini aktardı. Projelerin iptali için açılan davalarda idare mahkemelerin ÇED kararlarını iptal ettiğine dikkat çeken Bakan, Gökçealan’da bir yandan Jeotermal Enerji Santrali (JES) için de ÇED sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Selçuk'ta zeytin diyarına kalker ocağı için ÇED süreci başlatıldı

'GÖKÇEALANIN DOĞASINA HANÇER'

Fotoğraf: Yeşim Yavuz

Gökçealanlıların JES’e karşı mücadeleye hazırlanırken, bu kez de kalker ocağı, kırma eleme tesisi ve hazır beton santrali için ÇED sürecinin başlatıldığını kaydeden Bakan, “Proje sahası yerleşim yerlerine 2,5 kilometre uzaklıkta, zeytinlikler ve Osmanlı üzümlerinin yetiştiği bağların bulunduğu yeri kapsıyor. Ayrıca Büyük Menderes Nehri’ni bu bölgedeki havzalar besliyor. Bu projeler, yer altı sularına doğrudan -olumsuz- etki edecek. Bu projelerle Gökçealan’ın doğasına, üretimine ve halkına hançer vurulmaktadır! Doğanın, üretimin ve Gökçealan’ın yanındayız. Bu kıyıma izin vermeyeceğiz” dedi.

Bakan, Gökçealan halkının yaşam alanlarında bu projeleri istemedikleri aktararak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a "Bakanlığınız projelerin iznini iptal ederek Gökçealan’ın doğasını, üretimini ve halkını koruyacak mıdır?” sorusunu yöneltti. (HABER MERKEZİ)

Taş ocağına karşı yürüdüler