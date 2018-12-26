Media Markt-Real Market işçileri seslerini sosyal medyada duyurdu

Media Markt ve Real Marketler’de tazminatsız olarak işten atılan işçilerin mücadelesi sürüyor. Hakları için çeşitli aralıklarla mağazaların önlerinde eylemler yapan işçiler bu kez de seslerini sosyal medya üzerinden duyurdu. ‘BoykotMediaMarkt Realİşçileri’ etiketiyle paylaşımlar yapan işçiler taleplerini ifade ederken yine bu etiket altında işçilere destek mesajları da verildi. Etiket gün içinde TT listesinin ilk sırasına kadar yükseldi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

BoykotMediaMarkt Realİşçileri ölmek var dönmek yok dedik 1,5 yıldır görmeyen duymayan konuşmayanlar aynaya bakın ha bide nakliyat iş varsa biz yokuz diyenler var dimi korku büyük gibi... pic.twitter.com/cAqVv0iiMh — yılmazbalkese (@y_lmazbalkese) 26 Aralık 2018

Yok daha neler 20 yılını bırakıp gidecek mi sanmışlar? BoykotMediaMarkt Realİşçileri pic.twitter.com/4qICUYVQRH — İşçi ve Sendika (@VeIsci) 26 Aralık 2018