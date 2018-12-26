Manisa Derbent'te okul bahçesindeki yüksek gerilim hattı kaldırıldı

Özer AKDEMİR

İzmir

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesindeki Sabiha Erturgut İlköğretim Okulunun bahçesinde bulunan yüksek gerilim hattı iptal edildi. Telleri iptal edilen hattın direği halen okulun bahçesinde bulunurken, yakın bir zamanda direğin de kaldırılacağı dile getirildi.

OKUL BAHÇESİNDE ‘ÖLÜM TEHLİKESİ!’

Evrensel'in Aralık 2016 yılında gündeme taşıdığı İlköğretim Okulu’nun bahçesindeki yüksek gerilim hattı bu kadar da olmaz dedirtmişti. 34 bin 500 volt elektrik akımı geçen hat, okulun eğitim-öğretime açıldığı 2013 yılından bu yana, okul çocuklarının teneffüs yaptıkları bahçenin tam ortasında bulunmaktaydı. Üzerinde "ölüm tehlikesi" yazılı direğin çevresi tel örgü ile çevrilirken, çocukların etrafında oyun oynadıkları görüntüler ve fotoğraflar büyük tepki çekmişti. Çocukların aileleri kadar okulda görev yapan eğitimcilerin de kaldırılması için defalarca yaptıkları girişimleri kurumlar hep topu birbirine atarak geçiştirmişlerdi.

Evrensel'in 10 Aralık 2016'da tarihli birinci sayfası

ISRARLI TAKİP SONUÇ GETİRDİ

Okulun, direk orda bulunduğu halde sonradan yapıldığı belirtilirken, iki yüzün üzerinde çocuğun öğrenim gördüğü okuldaki bu yüksek gerilim skandalı ile ilgili Turgutlu Halk İmdat Platformu çeşitli kurumlara başvurarak kaldırılması için mücadele veriyordu.

Platformun kararlı takibi sonrası direğin sahibi olan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş platforma, 2018 yılında direğin kaldırılacağını belirten bir yazı göndermişti. Halk İmdat sözcüsü Hayri Bökü geçtiğimiz günlerde yüksek gerilim direğindeki kabloların söküldüğünü, direğin de ek kısa zamanda kaldırılacağına dair bilgi verildiğini söyleyerek, "Küçük yaştaki çocuklarımızın kanser ve lösemi olma riskini katlayan bu sorunun geç de olsa çözülmesinin sevincini yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.