26 Aralık 2018 14:03
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin öldürülmesine ilişkin yayın yasağı
Rize Sulh Ceza Hakimliği, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.
Fotoğraf: DHA
Rize Sulh Ceza Hakimliği, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin hayatını kaybettiği, personel şube müdürü Ercan Polat ile polis memuru Yiğit Can Köksal'ın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.
Olayın basın yayın organlarında yayınlanmasının soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebileceği öne sürülürken soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren her türlü haber, röportaj, eleştiri yayınlarının yasaklanmasına karar verildi. (Rize/AA)
Polisin vurduğu Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hayatını kaybetti