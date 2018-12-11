Polisin vurduÄŸu Rize Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AltuÄŸ Verdi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Rize Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde bir polis tarafÄ±ndan vurulan Rize Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AltuÄŸ Verdi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Rize Emniyet Müdürü AltuÄŸ Verdi, emniyet müdürlüÄŸü binasÄ±nda tayin talebi reddedilen bir trafik polisi tarafÄ±ndan vurularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. SaldÄ±rÄ±da Personel Åžube Müdürü Ercan Polat'la bir polis memuru yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren polis de yaralÄ± olarak yakalanÄ±p gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEÅžTÄ°?

Saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda, Rize kent merkezindeki Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü binasÄ±ndan silah sesleri duyuldu. Emniyet MüdürlüÄŸünün birinci katÄ±ndaki makam odasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu katta meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerine çok sayÄ±da ambulans sevk edildi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; saldÄ±rda Emniyet Müdürü AltuÄŸ Verdi, Personel Åžube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru YiÄŸit Can Köksal yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Verdi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

'TAYÄ°N TALEBÄ° REDDEDÄ°LDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N VURDU' Ä°DDÄ°ASI

DerepazarÄ± ilçesinde görevli polis Ä°.S, Emniyet Müdürü AltuÄŸ Verdi ile görüÅŸmek üzere Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne geldi. Cep telefonu ve silahÄ±nÄ± güvenlikte bÄ±rakarak Verdi'nin makamÄ±na giren Ä°.S, bir süre Verdi ile görüÅŸtükten sonra buradan ayrÄ±ldÄ±. Cep telefonu ve silahÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra geri dönen Ä°.S, koÅŸarak girdiÄŸi makam odasÄ±nda, Emniyet Müdürü AltuÄŸ Verdi, Personel Åžube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru YiÄŸit Can Köksal'Ä± silahla vurdu.

Trafik polisinin tayin talebi reddedildiÄŸi için silahÄ±nÄ± ateÅŸlediÄŸi iddia edildi.

SALDIRIYI GERÇEKLEÅžTÄ°REN POLÄ°S DE YARALI

OlayÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren polis yaralÄ± olarak yakalandÄ± ve gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BÄ°NALÄ° YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI

TBMM BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m, yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Verdi'nin kendisinin yakÄ±n korumalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Benim de yakÄ±n korumalÄ±ÄŸÄ±mÄ± yapan emniyet müdürümüze Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum" dedi.

RÄ°ZE VALÄ°SÄ°'NDEN AÇIKLAMA: CEZASINI ÇEKECEK

Rize Valisi Kemal Çeber ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±:

"ArkadaÅŸlarla görüÅŸüyor. GörüÅŸmeden sonra tabi bunlar görüÅŸmeye girerken tedbirler alÄ±nmakla beraber dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kÄ±yor. SilahÄ±nÄ± ve teçhizatÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra ani ve hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir ÅŸey demeden AltuÄŸ müdürümüz ve personel ÅŸube müdürümüz var. Önce onlarÄ±, sonra koruma arkadaÅŸÄ± yaralÄ±yor.

AltuÄŸ müdürümüz durumu aÄŸÄ±r geldi. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z her türlü müdahaleyi yaptÄ± ancak az önce kaybettik. MekanÄ± cennet olsun. Vatan saÄŸ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.

Bilgiler henüz çok taze ancak ilk söylenen, bu arkadaÅŸÄ±mÄ±z burada bir üniversite kazanmÄ±ÅŸ, aslÄ±nda DerepazarÄ± buraya çok yakÄ±n bir ilçemiz ama il merkezine gelmek istemiÅŸ. Ama tabi planlama var, bu sanÄ±rÄ±m uygun görüÅŸmemiÅŸ, muhtemelen istediÄŸi sonucu alamadÄ±. Biz ilk etapta o ÅŸahÄ±sla ilgili de, ben ona 'polis memuru' diyemiyorum, o hainle ilgili de bir ÅŸeyler sorduk. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda sessiz, kendi halinde bilinen birisi. Tabi cezasÄ±nÄ± çekecek."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, konuya dair yaptÄ±ÄŸÄ± ilk açÄ±klamada "Bakan YardÄ±mcÄ±mÄ±z ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor" dedi.

ALTUÄž VERDÄ° KÄ°MDÄ°R?

FotoÄŸraf: DHA

1972 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da doÄŸdu. 1989 yÄ±lÄ±nda Polis Koleji’nden, 1993 yÄ±lÄ±nda Polis Akademisi’nden mezun oldu. Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs BaÅŸkonsolosluÄŸu, ÅžÄ±rnak Emniyet MüdürlüÄŸü, Adana Emniyet MüdürlüÄŸü, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Kosova BarÄ±ÅŸ Gücü, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Haiti BarÄ±ÅŸ Gücü, Mersin Emniyet MüdürlüÄŸü, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü ve BaÅŸbakanlÄ±k Koruma Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸik rütbelerde görev alan Verdi, 28 AralÄ±k 2016 tarihinde 1.SÄ±nÄ±f Emniyet MüdürlüÄŸü’ne terfi etti.

Ä°stanbul Ä°l Emniyet Müdürlügünde Özel Harekat Åžube Müdürü olarak görev yaptÄ±.

19 AÄŸustos 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayÄ±nlanan ve 2017/348 sayÄ±lÄ± Kararname ile Rize Emniyet Müdürü olarak atandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 17:27

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