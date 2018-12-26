26 Aralık 2018 13:54Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 15:00
Trabzon Maçka'da minibüs dereye devrildi: 15 yaralı
Trabzon'un Maçka ilçesinde minibüs dereye devrildi, 15 kişi yaralandı.
Fotoğraf: Tolga Karakurum/AA
Trabzon'un Maçka ilçesinde minibüsün dereye devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde, kar yağışının etkili olduğu yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak yolun alt kesimindeki dereye yuvarlandı.
Kazada 15 kişi yaralandı.
Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. (Trabzon/AA)
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