Diyarbakır'daki sonik patlama sesleri korkuttu
Diyarbakır'da merkez Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde duyulan patlama seslerinin sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi.
Fotoğraf: Canan Altıntaş/DHA
Diyarbakır'da bu sabah kentin farklı noktalarından peş peşe duyulan patlama sesleri, endişe yarattı. Seslerin, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi.
Kentin merkez Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde bu sabah art arda patlama sesleri duyuldu.
Polisin yaptığı araştırmada, kentte uzun süre devam eden patlama seslerinin, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na bağlı 8'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapılan tatbikata katılan jetlerin alçak uçuş sırasında ses duvarını aşması nedeniyle oluşan sonik patlamadan kaynaklandığı belirtildi. (Diyarbakır/DHA)