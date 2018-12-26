Erdoğan tehdit etti, Bakan Akar Özgür Özel'e dava açtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı eleştiren CHP’li Özgür Özel için savcıları harekete geçmeye çağırmasının ardından Akar, Özel için suç duyurusunda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel için tazminat davası da açtı. Özel ise, Meclis’te Genel Kurmay Başkanı da dahil her kesimin eleştirilebileceğini söyleyerek, aksi halde demokrasiden bahsedilemeyeceğini savundu.

Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Özgür Özel, Hulusi Akar'ı sert sözlerle eleştirmiş, Akar'ın Ergenekon davası döneminde arkadaşları tutuklanırken yükseldiğini, arkadaşlarını ziyaret bile etmediğini söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu ve 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Akar'ın avukatları Samet Can Olgaç ve Cihat Haykır, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu ile nöbetçi Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açtığı manevi tazminat davası dilekçelerinde Özel'in, "Akar'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği" ifade edildi.

Özel'in, 17 Aralık 2018'deki TBMM Genel Kurulu'nda da Akar hakkında ağır hakaret ve iftira mahiyetinde söylemlerde bulunduğu ifade edilen dilekçelerde, "Özel'in, tamamen gerçek dışı ve iftira mahiyetinde olan sözlerini, sonrasında TV programlarında daha da ileriye götürerek seviyesiz bir siyasi polemik konusu haline getirdiği" iddia edildi.

ERDOĞAN YARGI TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Özel’in Meclis’te yaptığı eleştirileriye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da tahammül edemedi. Meclis grup toplantısında “Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza” dedi. Erdoğan’ın bu açıklamalarından bir gün sonra Akar da harekete geçti ve suç duyurusunda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL: TEK ADAM REJİMİNİN SİNDİRME POLİTİKASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Sputnik’in radyo programına katılarak “Gerekirse meydanda oluruz, gerekirse Mecliste mücadele ederiz ama bu tek adam rejiminin bu sindirme politikalarına teslim olmayız” ifadesini kullandı.

Meclis’te bakan da dahil herkesin eleştirilebileceğini söyleyen Özel “Önce burası bir demokrasi parlamentosu mu yoksa burası bir emirlik, şeyhlik falan mı ona karar vermeleri lazım. Demokrasilerde bırakın Milli Savunma Bakanı’nı, Genelkurmay Başkanı dahi eleştirilebilir. Ordunun yaptıkları, güvenlik güçlerinin yaptıkları da eleştirilir. Ordunun yaptıklarına ses çıkarılmadığı rejimlere demokrasi denmez” dedi.

'BAŞ EDEMEDİ, HAKİMLERİNİ SAVCILARINI SARDI BAŞIMIZA'

Savcıları harekete çağıran Özel için “Bunu edepsizlik olarak gören bir kişi varsa, demokrasiye, fikir özgürlüğüne, parlamenter demokrasideki muhalefetin haklarına karşı edepsizlik içindedir. Bir edepsizlik varsa, Hulusi Akar’ın atanmış bir bakan olarak ki bu bakanlar eski bakanlar değil. Bu bakanlar, tek adamın ağzına bakanlar. Eski bakanlar bu meclisten güvenoyu alıyorlardı, meclise karşı siyasi sorumlulukları vardı. Bunların bütün sorumlulukları kendisini atayan tek adama karşı. Bunlar, Meclise atanmış bürokrat olarak gelenler. Bunlar teknisyen. Bir teknisyen çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi grubuna çıkacak, parmak sallayacak. O parmağı ona sallatmazlar. Sallattırmadık. Onun seçilmişlere karşı had bildirme hakkı yoktur. ‘Yürütmenin tek muhatabı benim’ diyor ya, o zaman cumhurbaşkanı gelecek. Hem gelme, hem teknisyenleri yolla. Kaldı ki zaten cumhurbaşkanının tavrı şunu gösteriyor: Bakanı baş edememiş, cumhurbaşkanı yardımcısı baş edememiş, kendi baş edememiş, hakimlerini, savcılarını başımıza sarmaya çalışıyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

TBMM'deki 2019 Bütçesi görüşmeleri sırasında Özgür Özel, Hulusi Akar'ın, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları cezaevindeyken, "Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi” diye sitem ettiğini söylemişti. Özel, buna rağmen Akar'ın, Atatürk'e “firavun” diyen Nuri Pakdil'i ve “TSK'ye hakareti alışkanlık haline getiren” Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ettiğini söyledi. Özel ayrıca, “Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler, sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın" sözlerini sarf etti.

Özel'e yanıt veren Hulusi Akar, Hasdal'daki arkadaşlarını ziyaret etmediği eleştirilerine, “Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım ben” diye yanıt verdi.

Akar, Nuri Pakdil ziyareti için de "Ben teröriste gitmedim, hırsıza gitmedim, uğursuza gitmedim. Gittiğimiz yer hasta ziyareti niteliğinde, cumhurbaşkanımızın ödül verdiği sanat ve edebiyat adamı" dedi. (HABER MERKEZİ)