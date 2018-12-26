26 Aralık 2018 09:02
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 16:58

İZBAN işçisi teklifi yetersiz buldu, greve devam dedi

İZBAN’da, asgari ücret zammının yüzde 26 olarak belirlenmesinin ardından teklif güncellendi. Teklifi görüşen işçiler teklif yetersiz, greve devam dedi

GÜNCELLENDİ
İZBAN işçisi teklifi yetersiz buldu, greve devam dedi

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    17 gündür grevde olan İZBAN işçileri dün gece yapılan ortalama yüzde 26'lık zam teklifini yaptıkları toplantı ile değerlendirdi. Teklifi yetersiz bulan İZBAN işçileri 'greve devam' dedi.

    Toplantı sonrasında işçiler Alsancak Garı önünde 'İş ekmek yoksa barış da yok', 'Direnişin simgesi İZBAN işçisi', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'İzmir uyuma emekçine sahip çık' ve 'direne direne kazanacağız' sloganları ile kararlığını dile getirdi.

    'OYLAMAYA GEREK KALMADAN REDDEDİLDİ'

    İşçilerle yapılan toplantı sonrasında basına açıklama yapan Demiryol İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz "İşverenin teklifinin yüzde 19'u çıplak ücretlere kısmı. Onun dışında maaşlara yansıyan oranı yüzde 22 ile yüzde 30 oylamaya gerek kalmadan büyük bir alkışla teklif reddedildi. Umarım tekliflerimiz kabul edilir de bu grev biter. O zaman seve seve trenleri çalıştırmaya başlarız. Olmazsa olmazlarımız ikramiyenin kademeli olarak 112 güne çıkması. Vardiya ve sürüş tazminatının olması. 3300 lira tekniker, 3250 lira makinist, 3020 lira teknisyen brüt arkadaşlarımız için talep ettik. Üzerinde bazı indirimler olabilir ama 50 liralık artışların konuşabilecek bir tarafı yok" dedi.

    'İZBAN NASIL ZARAR ETMİYOR'

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'İZBAN'ın zarar etmiyor' şeklinde sözleri de değerlendiren Ervüz şunları söyledi: "Kocaaoğlu iş adamı zararın karın ne olduğunu çok iyi biliyor. Raylı taşımacılıkta maliyetinin 0.95 kuruş olduğunu biliyor. Nasıl bir zararı yok. Otobüsler bedavaya mı gidiyor, hava mı su mu yakıyor?"

    Fotoğraf: Evrensel

    NE OLMUŞTU?

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan İzmir Banliyo A.Ş'deki (İZBAN) grev 17 günü geride bırakırken dün gece şirket bürokratları asgari ücrete yapılan zam üzerine yeni bir teklifte bulunmuş, yapılan toplantıda zam teklifi güncellenmişti. Geç saatlere kadar süren toplantı sonucunda İZBAN bürokratları yüzde 19 olan ortalama teklifini yüzde 26'ya çıkardı. Zam oranı ise yüzde 21 ile yüzde 32 arasında değişti. 2010 girişli işçiler en düşük teklifi alırken 2017-2018 girişli işçiler en yüksek teklifi aldı. Bu oranlara ikramiye ve diğer ekonomik haklar da dahil. Büyükşehir 85 gün olan ikramiyeyi ilk yıl 90, ikinci yıl için ise 95 gün yaptı. İşçilerin, vardiya ve sürüş tazminatları talebi ise yine kabul görmedi. İkinci yıl için verilen asgari ücret zammı artı enflasyon teklifi ise geri çekildi.

    İZBAN İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

    Demiryol-İş Sendikası bütün yan haklarla birlikte yüzde 34 zam talep ediyor. Sendikanın zam oranının içinde ikramiyenin, 85 günden kademeli olarak 112 güne çıkarılması, ilk defa sözleşmeye girecek olan sürüş ve vardiya tazminatları ve diğer sosyal haklardaki artış da bulunuyor.

    İZBAN'daki grev kırıcılığını mahkeme durdurdu

    'İZBAN grevinde bir dümen dönüyor' iddiasına işçilerden yanıt

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Müjdat Gezen: Dilimi kesseler yine eleştirimi yaparım
    SONRAKİ HABER

    Almanak- 2018 kadınlar için nasıl geçti?
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Şimdi, iktidar medyasına, ‘aynı gemideyiz’ söyleşileri verenler düşünsün

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Ücretten vergi SGK primi kaçırmak nasıl meşrulaştı?

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Yahu, ne bitmez çile bu yahu!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İZBAN işçisi teklifi yetersiz buldu, greve devam dedi
    İZBAN işçisi teklifi yetersiz buldu, greve devam dedi

    İZBAN’da, asgari ücret zammının yüzde 26 olarak belirlenmesinin ardından teklif güncellendi. Teklifi görüşen işçiler teklif yetersiz, greve devam dedi

    GÜNCELLENDİ
    Barışı savunduğu için yargılanan TTB yöneticilerine destek
    Barışı savunduğu için yargılanan TTB yöneticilerine destek

    11 baro başkanı, TTB yöneticilerinin yarın yapılacak yargılamasına destek için Ankara’ya gideceğini açıkladı.

    Almanak- 2018 kadınlar için nasıl geçti?
    Almanak- 2018 kadınlar için nasıl geçti?

    2018, kadınların kazanımları, hak kayıpları ve mücadeleleri açısından nasıl bir yıl oldu?

    İZELMAN’daki işten çıkarmalar mahkemeden dönüyor
    İZELMAN’daki işten çıkarmalar mahkemeden dönüyor

    İşten çıkarılan 12 İZELMAN işçisi, açtıkları işe iade davalarını kazanıyor. İZELMAN, her bir işçi için 50 bin TL tazminat ödeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    2019 asgari ücreti patron örgütlerini sevindirdi
    2019 asgari ücreti patron örgütlerini sevindirdi

    TÜSİAD, MÜSİAD ve ATO 2019'da uygulanacak asgari ücretin kendilerini memnun ettiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Avukat Fatih Gökçe: Cezaevindeki çocuklar daha önce de darbedilmiş
    Avukat Fatih Gökçe: Cezaevindeki çocuklar daha önce de darbedilmiş

    Sincan Çocuk Cezaevinde yaşananlarla ilgili konuşan Avukat Fatih Gökçe, çocukların gardiyanlar tarafından daha önce darbedildiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Tacize uğrayan öğrencinin ailesinden Bakan Selçuk'a yalanlama
    Tacize uğrayan öğrencinin ailesinden Bakan Selçuk'a yalanlama

    Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde bir öğrenciyi cinsel tacize maruz bırakan ve görevine devam eden öğretmen S.D.’nin dosyası işlemden kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    KESK Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu: Kardeşlik talebini yükseltelim
    KESK Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu: Kardeşlik talebini yükseltelim

    İzmir emek ve demokrasi güçleri, son günlerde artan nefret dili ile ayrımcı söylemlere tepki gösterdi: Baskılara karşı kardeşlik talebini yükseltelim

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Tarkan: ÇED iptali flamingolar için sevindirici
    Tarkan: ÇED iptali flamingolar için sevindirici
    GÜNCELLENDİ
    Ceylan Ertem'in ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ albümünün klibi yayında
    Ceylan Ertem'in ‘Seni Senin Gibiler Sevsin’ albümünün klibi yayında
    GÜNCELLENDİ
    NBA'de Noel maçları: Lakers, Warriors'ı farklı yendi
    NBA'de Noel maçları: Lakers, Warriors'ı farklı yendi
    Ahsen TV'ye kadınlardan tepki: Nerede abuk subuk iş var onu yapıyorsun
    Ahsen TV'ye kadınlardan tepki: Nerede abuk subuk iş var onu yapıyorsun
    Manisa Derbent'te okul bahçesindeki yüksek gerilim hattı kaldırıldı
    Manisa Derbent'te okul bahçesindeki yüksek gerilim hattı kaldırıldı

    Evrensel'in gündeme taşıdığı Manisa Derbent mahallesindeki okul bahçesinde bulunan yüksek gerilim hattı kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    28 ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
    28 ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

    Ülke genelinde süren yoğun kar yağışı nedeniyle 28 ilde 26 Aralık günü (bugün) eğitime bir gün süreyle ara verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
    Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

    İstanbul-Dersim seferini yapan otobüs Kırşehir'de devrildi. Kazada 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Ankara ve Isparta'daki kazalarda 37 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan tehdit etti, Bakan Akar Özgür Özel'e dava açtı
    Erdoğan tehdit etti, Bakan Akar Özgür Özel'e dava açtı

    Hulusi Akar, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

    'Bu zam 1 yıl önce çok şeydi ama şimdi hiçbir şey'
    'Bu zam 1 yıl önce çok şeydi ama şimdi hiçbir şey'

    Ankara Sincan’da çalışan Ayşe Öz, 2019’da geçerli olacak asgari ücretin geçtiğimiz yıl yaşanan kayıpları karşılamayacağını yazdı.

    GÜNCELLENDİ
    Milletvekili Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verildi
    Milletvekili Leyla Güven’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in duruşması görüldü. Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Sudan’da ekmek protestoları ‘hükümet istifa’ talebiyle yayılıyor
    Sudan’da ekmek protestoları ‘hükümet istifa’ talebiyle yayılıyor

    Sudan'da temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışına tepki olarak başlayan protestolar devrim talebiyle ülke geneline yayıldı.

    Rusya: Suriye'de ABD'nin çekildiği yerler Şam yönetimine bırakılmalı
    Rusya: Suriye'de ABD'nin çekildiği yerler Şam yönetimine bırakılmalı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Suriye'de ABD'nin çekildiği topraklarda kontrolün Suriye hükümetine bırakılması gerektiğini söyledi.

    Erkan Aydoğanoğlu: İşçinin bir cebine koyup diğerinden alacaklar
    Erkan Aydoğanoğlu: İşçinin bir cebine koyup diğerinden alacaklar

    Eğitim Sen Eğitim Uzmanı Erkan Aydoğanoğlu 2019 yılı asgari ücreti için patronlara verilecek desteğin işsizlik fonundan karşılanabileceğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Binali Yıldırım aday olması durumunda görevinden istifa etmeli mi?
    Binali Yıldırım aday olması durumunda görevinden istifa etmeli mi?

    Yerel seçimlerde AKP’den İstanbul'a aday gösterilmesi beklenen Binali Yıldırım’ın, Meclis Başkanlığından istifa edip etmeyeceği tartışılıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Turkcell'in mobil internet paylaşımını ücretlendireceği iddiası
    Turkcell'in mobil internet paylaşımını ücretlendireceği iddiası

    Turkcell'in 2019 yılında hotspot (Mobil internet paylaşımı) özelliğini ücretlendireceği iddia edildi. Türk Telekom'dan konuya dair açıklama geldi.

    İzmir'de TARİŞ işçilerinin direnişi 50. gününde
    İzmir'de TARİŞ işçilerinin direnişi 50. gününde

    İzmir'de TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağ Fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan işçileri Eğitim Sen üyeleri ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Hulusi Akar ile Özgür Özel tartışmasında bugüne kadar yaşananlar
    Hulusi Akar ile Özgür Özel tartışmasında bugüne kadar yaşananlar

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışma nasıl başladı, kim ne dedi?

    GÜNCELLENDİ
    Yurt, kar yağışı ve soğuk havanın etkisinde
    Yurt, kar yağışı ve soğuk havanın etkisinde

    Hava sıcaklığı yurt genelinde 6-12 derece azalıyor. İstanbul ve Ankara dahil ülkenin büyük bölümünde kar ve sağanak yağış görülüyor.

    Gazeteci Yasin Kobulan’ın ilk duruşmasında mütalaa sunuldu
    Gazeteci Yasin Kobulan’ın ilk duruşmasında mütalaa sunuldu

    Gazeteci Yasin Kobulan hakkında ‘zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşmasında savcı mütalaasını verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusuna operasyon' çağrısı
    Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusuna operasyon' çağrısı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye Esad'la diyalog kurmamalı' dedi ve 'Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleşmeli' yorumunda bulundu.