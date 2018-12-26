İZBAN işçisi teklifi yetersiz buldu, greve devam dedi

17 gündür grevde olan İZBAN işçileri dün gece yapılan ortalama yüzde 26'lık zam teklifini yaptıkları toplantı ile değerlendirdi. Teklifi yetersiz bulan İZBAN işçileri 'greve devam' dedi.

Toplantı sonrasında işçiler Alsancak Garı önünde 'İş ekmek yoksa barış da yok', 'Direnişin simgesi İZBAN işçisi', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam', 'İzmir uyuma emekçine sahip çık' ve 'direne direne kazanacağız' sloganları ile kararlığını dile getirdi.

'OYLAMAYA GEREK KALMADAN REDDEDİLDİ'

İşçilerle yapılan toplantı sonrasında basına açıklama yapan Demiryol İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz "İşverenin teklifinin yüzde 19'u çıplak ücretlere kısmı. Onun dışında maaşlara yansıyan oranı yüzde 22 ile yüzde 30 oylamaya gerek kalmadan büyük bir alkışla teklif reddedildi. Umarım tekliflerimiz kabul edilir de bu grev biter. O zaman seve seve trenleri çalıştırmaya başlarız. Olmazsa olmazlarımız ikramiyenin kademeli olarak 112 güne çıkması. Vardiya ve sürüş tazminatının olması. 3300 lira tekniker, 3250 lira makinist, 3020 lira teknisyen brüt arkadaşlarımız için talep ettik. Üzerinde bazı indirimler olabilir ama 50 liralık artışların konuşabilecek bir tarafı yok" dedi.

'İZBAN NASIL ZARAR ETMİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'İZBAN'ın zarar etmiyor' şeklinde sözleri de değerlendiren Ervüz şunları söyledi: "Kocaaoğlu iş adamı zararın karın ne olduğunu çok iyi biliyor. Raylı taşımacılıkta maliyetinin 0.95 kuruş olduğunu biliyor. Nasıl bir zararı yok. Otobüsler bedavaya mı gidiyor, hava mı su mu yakıyor?"

Fotoğraf: Evrensel

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan İzmir Banliyo A.Ş'deki (İZBAN) grev 17 günü geride bırakırken dün gece şirket bürokratları asgari ücrete yapılan zam üzerine yeni bir teklifte bulunmuş, yapılan toplantıda zam teklifi güncellenmişti. Geç saatlere kadar süren toplantı sonucunda İZBAN bürokratları yüzde 19 olan ortalama teklifini yüzde 26'ya çıkardı. Zam oranı ise yüzde 21 ile yüzde 32 arasında değişti. 2010 girişli işçiler en düşük teklifi alırken 2017-2018 girişli işçiler en yüksek teklifi aldı. Bu oranlara ikramiye ve diğer ekonomik haklar da dahil. Büyükşehir 85 gün olan ikramiyeyi ilk yıl 90, ikinci yıl için ise 95 gün yaptı. İşçilerin, vardiya ve sürüş tazminatları talebi ise yine kabul görmedi. İkinci yıl için verilen asgari ücret zammı artı enflasyon teklifi ise geri çekildi.

İZBAN İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

Demiryol-İş Sendikası bütün yan haklarla birlikte yüzde 34 zam talep ediyor. Sendikanın zam oranının içinde ikramiyenin, 85 günden kademeli olarak 112 güne çıkarılması, ilk defa sözleşmeye girecek olan sürüş ve vardiya tazminatları ve diğer sosyal haklardaki artış da bulunuyor.

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