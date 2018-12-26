26 Aralık 2018 09:02
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 13:41

İZBAN işçileri, asgari ücret zammıyla güncellenen teklifi görüşecek

Grevin devam ettiği İZBAN’da, asgari ücret zammının yüzde 26 olarak belirlenmesinin ardından teklif güncellendi. İşçiler yeni teklifi görüşecek.

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İZBAN işçileri, asgari ücret zammıyla güncellenen teklifi görüşecek

Fotoğraf: Evrensel

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    Metehan UD
    İzmir

    17 gündür grevde olan İZBAN işçileri dün gece yapılan ortalama yüzde 26'lık zam teklifini yapacakları toplantı ile değerlendirecek. İşçiler, teklifi yetersiz bulurken grevin devam etmesi bekleniyor.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan İzmir Banliyo A.Ş'deki (İZBAN) grev 17 günü geride bırakırken dün gece şirket bürokratları asgari ücrete yapılan zam üzerine yeni bir teklifte bulundu. Dün gece yapılan toplantıda zam teklifi güncellendi.

    Geç saatlere kadar süren toplantı sonucunda İZBAN bürokratları yüzde 19 olan ortalama teklfini yüzde 26'ya çıkardı. Zam oranı ise yüzde 21 ile yüzde 32 arasında değişiyor. 2010 girişli işçiler en düşük teklifi alırken 2017-2018 girişli işçiler en yüksek teklifi aldı. Bu oranlara ikramiye ve diğer ekonomik haklar da dahil. Büyükşehir 85 gün olan ikramiyeyi ilk yıl 90, ikinci yıl için ise 95 gün yaptı. İşçilerin, vardiya ve sürüş tazminatları talebi ise yine kabul görmedi. İkinci yıl için verilen asgari ücret zammı artı enflasyon teklifi ise geri çekildi.

    TEKLİF BEKLENENİN ALTINDA

    İşçiler verilen zam teklfini yapacakları toplantı ile değerlendirecek ama yeni verilen zammın da beklenenin altında kaldığını dile getiren işçiler teklifin kabul edilecek bir yanının olmadığını söylüyor. Verilen teklifi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun asgari ücret oyunu olarak ifade eden işçiler toplu sözleşmedeki talepleri tamamen kabul edilmeden grevi bitirmemekte kararlı. Toplantı saat 14:00'de başlayacak.

    'İŞÇİLER KABUL ETMEZSE GREV DEVAM EDECEK'

    Evrensel'e açıklamada bulunan Demiryol İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, son kararı İZBAN işçilerinin vereceğini belirterek "Bu da bizim ve arkadaşlarımızın çok da kabul edeceği bir şey değil. Kararı grevdeki işçiler verecek. Bu mücadele onların takdiri. Arkadaşlarımız ile görüşeceğiz. İnşallah barış içerisinde toplu bir sözleşme çıkartırız. Çıkmadığı takdirde de arkadaşlarımız ile  birlikte greve devam edeceğiz" dedi.

    İZBAN İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

    Demiryol-İş Sendikası bütün yan haklarla birlikte yüzde 34 zam talep ediyor. Sendikanın zam oranının içinde ikramiyenin, 85 günden kademeli olarak 112 güne çıkarılması, ilk defa sözleşmeye girecek olan sürüş ve vardiya tazminatları ve diğer sosyal haklardaki artış da bulunuyor.

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