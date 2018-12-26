Şebnem Korur Fincancı: Cizre'de suça tanıklık ettik

Cizre’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında bodrumlarda mahsur kalanlar için yola çıkan sağlık gönüllülerinin katılımıyla Diyarbakır SES şube binasında “Ambulans engellenmeseydi” başlıklı panel düzenledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Diyarbakır Tabip Odası ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından organize edilen panelde konuşan TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Cizre'de "Türkiye’nin tarihinde hiç olmadığı gibi bir suça" tanıklık ettiklerini söyledi.

YILDIZ: KOMUTAN BİZE 'SAĞLIKÇI OLARAK GEÇEMEZSİNİZ' DEDİ

Mezopotamya Ajansının haberine göre moderatörlüğünü Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Şerif Demirin'in yaptğı panelde ilk sözü Cizre Ambulans Gönüllüleri’nden Yekta Yıldız aldı. Cizre'deki operasyon sırasında bodrumlarda mahsur kalan sivil yaralılara sağlık koridoru açmak istediklerini ancak engellendiklerini aktaran Yıldız şunları söyledi:

“Biz yola çıkmadan önce Başbakan Davutoğlu’nun bir söylemi vardı; Kimse bize orada hukuk işletilmiyor, böyle kirli bir leke süremez. Biz de bu konuda gerekeni yapacağız' demişi. Ne yazık ki biz oraya gidince karşılaştığımız unsurlar, bizi 35 dakika beklettikten sonra trafik akışını dururdu. Sivil araçların tek taraflı bırakıldığı bir süreç söz konusuydu. Uzun bekleyişten sonra orada bulunan komutan biz çağırdı ve bize söylemi aynen şuydu: 'Kim gelirse gelsin, isterse Cumhurbaşkanınız ve başbakanınız gelsin bizi ilgilendirmez. Siz buradan geçemeyeceksiniz. Sivil olarak geçmek istiyorsanız geçin ama bir sağlıkçı olarak geçemezsiniz.' Oradaki tutum tamamen politik bir çerçeveydi."

Cizre’de yaşananlardan sonra yargılandıklarını ifade eden Yıldız, “Cizre Ambulans Davası” diye adlandırılan davadan, görevlerini yaptıkları için yargılandıklarını vurguladı. Yıldız, “Sağlık ihtiyacı olanların yardımına koşmaya devam edeceğiz. Yaptığımız doğruydu ve yine olsa yine yaparız” dedi.

FİNCANCI: HİÇ BÖYLE BİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YAŞAMAMIŞTIK

İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) başkanları olarak 3 Mart günü Cizre’de yaptıkları ön inceleme raporundan notları hatırlatan TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sokağa çıkma yasakları kalktığı halde kimsenin girişine izin verilmediğini aktardı. "Cizre’de suçlarını görünmez kılmak için suç delilerini ortadan kaldırmak için temizlik harekatı yaptılar" diyen Fincancı, şöyle devam etti:

"O nedenle 31 Ocak’ta oraya ambulans sokmaları zaten mümkün değildi. Orada her gün suç işleniyordu Türkiye’nin tarihinde hiç olmadığı gibi bir suça biz tanıklık ettik. Bu topraklarda hep sokağa çıkma yasakları oluyor ama hiç böyle sokağa çıkma yasakları yaşamamıştık."

'BORUMDA 12 YAŞLARINDA ÇOCUĞA AİT ÇENE KEMİĞİ VARDI'

Cizre’de yakılan iki bodrumla ilgili gözlemlerini aktaran Fincancı, heyetin ilk girdiği bodrumda korkunç bir tabloyla karşı karşıya kaldığını bütün yerleşim yerlerinin yerle bir edildiğini kaydetti.

Gezip gördükleri yerlerin hiçbirinde içerden içeriden dışarıya atış yapıldığına dair bir delil olmadığını aktaran Fincancı, dışardan içeriye doğru atış yapıldığını gösteren binlerce delil olduğunu belirtti.

Çok ağrı bir ‘savaş suçunun işlendiğini’ söyleyen Fincancı, birinci bodurumun tamamen tahrip olduğunu, ikinci bodrumda ise tahminen 12 yaşların olan bir çocuğa ait çene kemiği bulunduğunu ifade etti.

Yine bodrumun bir bölümünde çok sayıda kafatası ve diğer kemiklere ait yanmış halde kalıntılar bulunduğunu gözlemlediklerini aktaran Fincancı, kemiklerin biraz uzağında yanmamış halde yünlerin bulunduğunu aktardı. Fincancı şöyle devam etti:

“Kemiklerde yer yer kömürleşme düzeyinde yanık meydana getirecek bir yangın ortamında yünlerin yanmamış olması beklenemeyeceğinden, bomba benzeri genel ve yaygın bir yangına da yol açacak bir patlayıcıdan çok, bodrumun bir bölümünde yanmış halde bulunan kemiklerin yüksek ısı oluşturacak bir sınırlı yangın ortamında kalmış olması şüphesi muhtemeledir.” (HABER MERKEZİ)

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