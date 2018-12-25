25 Aralık 2018 17:16

ODTÜ öğrencileri: Her zaman bizimle olan Evrensel’in yanındayız

ODTÜ öğrenci toplulukları, Evrensel'e yönelik siyasi ve mali baskılara karşı dayanışma mesajı gönderdi.

ODTÜ öğrencileri: Her zaman bizimle olan Evrensel’in yanındayız

 

Fotoğraf: Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0

    • Paylaş

    ODTÜ öğrenci toplulukları, gazetemize yönelik siyasi ve mali baskılara karşı dayanışma mesajı gönderdi. “Evrensel yayın hayatına başladığı günden itibaren ezilen kesimlerin, kadınların, gençlerin sesi olmuştur” denilen mesajda, ODTÜ’de ise öğrencilerin sesini duyurmaya, taleplerine yer vermeye önem veren Evrensel, öğrenci topluluklarının yaptığı çoğu etkinlikte bizlerin yanında olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

    Geçtiğimiz günlerde kapatılan Medya Topluluğu, dünyanın her yerinde gerçeği ulaştıranların susturulmak istendiğine dikkat çekerek, gazetemiz Evrensel’in de bu baskılardan nasibini aldığı vurguladı. 

    “Evrensel gazetesine son dönemde yaşatılan zorluklara hep beraber tepki vermemiz gerekmektedir” denilen açıklamada şu vurgular dikkat çekti: “Topluluk olarak biz de zor günlerden geçiyoruz ama sıkıntılar yaşadıkça çevremizden gördüğümüz destek bu zor günlerde motivasyonumuzun artmasını sağlıyor. Bu sebeple Evrensel gazetesinin yanında olmalı ve desteğimizi daima hissettirmeliyiz. Medya topluluğu olarak bu ilerleyişi durdurmanın çözümünü birlik olmakta görüyoruz ve yaşadıkları bu zorlu süreçte herkesi Evrensel gazetesini desteklemeye davet ediyoruz”

    ‘DAYANIŞMA BİZİM FELSEFEMİZ’

    ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kolu (DKSK), kitlesel dağcılık felsefelerinin dayanışma ve yardımlaşma gibi kavramları beraberinde getirdiğini belirtirken, gazetemizle dayanışma içinde olduklarını bildirdi. DKSK açıklamasında, “Yandaş basın yayın organlarına ve ısmarlama soru soran ‘gazetecilik’ anlayışına karşı Evrensel ile bir aradayız” dedi.

    Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu ise “Medyanın iktidar tarafından tekelleştirildiği bu dönemde, kadınların, öğrencilerin, emekçilerin yani bizlerin kendimizi ifade edebildiği, sesimizi, duyurabildiği kaynaklardan biri Evrensel gazetesidir” dedi.

    Evrensel’in cezalara tabi tutulmasını düşünce ve ifade özgürlüğüne saldırı olarak değerlendiren ODTÜ Medya Topluluğu, “Bu kara ve umutsuz günlerde dahi sesimizi duyurmak için bize alan açan Evrensel’e özgürlüğümüz ve vicdanımız için sahip çıkmalıyız” ifadelerine yer verdi.

    ‘ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ YANINDA OLDU’

    ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu ise “Evrensel, yayın hayatına başladığı günden itibaren ezilen kesimlerin, kadınların, gençlerin sesi olmuştur. ODTÜ’de ise öğrencilerin sesini duyurmaya, taleplerine yer vermeye önem veren Evrensel, öğrenci topluluklarının yaptığı çoğu etkinlikte bizlerin yanında olmuştur” denildi.

    ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu (AAT), Evrensel’in hem topluluk çalışmalarını yayma konusunda kendilerine yardımcı olduğunu hem de sorunlarını ülke çapında da dile getirdiğini belirtti. AAT tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerin dostu, gençliğin sesi olan Evrensel Gazetesi’ne yapılan yaptırımları kınıyoruz” denildi.

    ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu (SBT) ise üniversite gençliğinin, kadınların ve işçilerin sesini duyurmasının artık daha önemli olduğunu belirterek, “Evrensel, her dönem olduğu gibi o dönemde de bu kesimlerin sesi oldu; olmaya devam ediyor. Evrensel’le dayanışmanın toplumsal muhalefetin devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz” dedi.

    Mimarlık Topluluğu da “Gençlerin de emeğiyle ortaya çıkan bu gazeteye sahip çıkıyoruz ve gazeteye yapılan sınırlamaları kabul etmiyoruz. Medya özgürdür, özgür olmalıdır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Çocukların yanında tacize 1,5 yıl ceza
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Trump’la anlaşmanın ilk meyvesi, Menbic’de rejimle çatışma mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Amerikan değil, Kürt karşıtı!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    ABD’nin çekilme kararı ve Türkiye’den erteleme

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Yıllar avutur mu insanı?

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Erdal Erzincan'la halk müziğimiz üzerine (2)

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Alt ligler tatilde
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ODTÜ öğrencileri: Her zaman bizimle olan Evrensel’in yanındayız
    ODTÜ öğrencileri: Her zaman bizimle olan Evrensel’in yanındayız

    ODTÜ öğrenci toplulukları, Evrensel'e yönelik siyasi ve mali baskılara karşı dayanışma mesajı gönderdi.

    GÜNCELLENDİ
    Yıllardır tehdit mesajları alan Sevinç Kul hukuki süreç başlattı
    Yıllardır tehdit mesajları alan Sevinç Kul hukuki süreç başlattı

    Kendisini taciz eden bir erkek tarafından tehdit mesajları aldığını söyleyen Sevinç Kul, sosyal medya hesabında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

    Ruhani: ABD’ye tecrit fırsatını değerlendiremedik
    Ruhani: ABD’ye tecrit fırsatını değerlendiremedik

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin uluslararası toplumda tecrit edildiğini, ülkesinin ise bu fırsatı değerlendiremediğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı

    Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle gözaltına alınan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

    İşçiler: Domatesin fiyatı inecekse asgari ücretin anlamı olur
    İşçiler: Domatesin fiyatı inecekse asgari ücretin anlamı olur

    Asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak belirlemesine işçiler ne diyor? 

    Roboski katliamında oğlunu kaybeden babanın adalet arayışı sürüyor
    Roboski katliamında oğlunu kaybeden babanın adalet arayışı sürüyor

    Roboski Katliamı’nda 16 yaşındaki oğlunu kaybeden görme engelli Abdurrahman Encü: Sağ olduğum sürece Bilal’imi ve onu katledenleri unutmayacağım

    GÜNCELLENDİ
    Ülke genelinde soğuk hava etkili oluyor, İstanbul'da kar başladı
    Ülke genelinde soğuk hava etkili oluyor, İstanbul'da kar başladı

    Ülke genelinde soğuk hava ve yağış etkili oluyor. İstanbul'daki sağanak yoğun trafiğe neden oldu. Kentte kar yağışı etkili olmaya başladı.

    Ürosan’da anlaşma sağlandı: Patron dayatmasını geri püskürttük
    Ürosan’da anlaşma sağlandı: Patron dayatmasını geri püskürttük

    Tekirdağ'da bulunan Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Ürosan’da anlaşma sağlandı, grev sona erdi.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Tarih kitaplarını yeniden yazdıran keşif: Göbeklitepe
    Tarih kitaplarını yeniden yazdıran keşif: Göbeklitepe
    Süper Lig'de ilk yarının 'en'leri, öne çıkan istatistikleri
    Süper Lig'de ilk yarının 'en'leri, öne çıkan istatistikleri
    Muhammet Uzuner: Bu yalnızlık ikliminde tiyatroyla buluşmak şans
    Muhammet Uzuner: Bu yalnızlık ikliminde tiyatroyla buluşmak şans
    Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, ilk yarıyı 17. bitirdi
    Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, ilk yarıyı 17. bitirdi
    ODTÜ öğrencileri: Yasaklara geçit vermeyeceğiz
    ODTÜ öğrencileri: Yasaklara geçit vermeyeceğiz

    ODTÜ öğrencileri, okul içerisinde yapılmak istenen etkinliklere getirilen yasaklara ve ODTÜ Medya Topluluğu’nun kapatılmasına karşı rektörlüğe yürüdü.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye ordusu, Menbic'in batısındaki Arima'da konuşlandı
    Suriye ordusu, Menbic'in batısındaki Arima'da konuşlandı

    Suriye'nin kuzeyindeki cihatçı gruplar, Menbic sınırında toplanırken Suriye ordusu, kentin batısındaki Arima'da konuşlandı.

    Akademisyen Özgür Müftüoğlu: Asgari ücret kimin cebinden çıkacak? 
    Akademisyen Özgür Müftüoğlu: Asgari ücret kimin cebinden çıkacak? 

    Akademisyen Özgür Müftüoğlu Erdoğan'ın 'asgari ücret desteği' açıklamasını yazdı: İşverenin ödemesi gerekenin bütçeden karşılanacağını gösteriyor.

    GÜNCELLENDİ
    Adana ve İstanbul Tabip Odası'ndan TTB duruşmasına çağrı
    Adana ve İstanbul Tabip Odası'ndan TTB duruşmasına çağrı

    Adana ve İstanbul Tabip Odası, TTB merkez konsey üyelerinin 27 Aralık'taki davasına katılım çağrısı yaptı.

    Samsun’da emek ve demokrasi güçleri kenti beraber yönetmek istiyor
    Samsun’da emek ve demokrasi güçleri kenti beraber yönetmek istiyor

    Samsun'da demokratik ve şeffaf bir yerel yönetim isteyen emek ve demokrasi güçleri bileşenleri, bir araya gelerek 'kent sözleşmesi' oluşturdu.

    Asgari ücrete siyasi parti ve sendikalardan tepki: Mücadeleye devam
    Asgari ücrete siyasi parti ve sendikalardan tepki: Mücadeleye devam

    Asgari ücretin TÜİK rakamlarının bile altında olan 2 bin 20 lira olarak belirlemesine sendika ve siyasi partilerden tepki geldi: Sefalet ücreti.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu: 2019 bütçesi tefecilere hizmet eden bir bütçedir
    Kemal Kılıçdaroğlu: 2019 bütçesi tefecilere hizmet eden bir bütçedir

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti grup toplantısında konuştu, seçimleri işaret ederek 'İnşallah 1 Nisan'da memlekette bahar havası esecek dedi.

    Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı 
    Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı 

    Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 

    AGİT: Ukrayna ordusu görev yapmamızı engelliyor
    AGİT: Ukrayna ordusu görev yapmamızı engelliyor

    AGİT raporuna göre, Ukrayna ordusu Donbass’ta görev yapan AGİT gözlemcilerinin çalışmalarını engelliyor.

    Meral Akşener: Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin
    Meral Akşener: Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin

    İYİ Parti Meclis Grup Toplantısında konuşan Meral Akşener 'Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Zaten, kimsenin sokağa indiği de yok' dedi.

    'Barış ve insan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz'
    'Barış ve insan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz'

    TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya verilen cezaya ilişkin İzmir’de insan hakları savunucuları ortak basın toplantısı düzenledi.

    Vatan Partisi 'HDP kapatılsın' başvurusu yaptı
    Vatan Partisi 'HDP kapatılsın' başvurusu yaptı

    Vatan Partisi, 'HDP'nin kapatılması' için Yargıtay'a başvurduklarını açıkladı. Vatan Partisi daha önce de aynı taleple 2 ayrı başvuru yapmıştı.

    2019 asgari ücreti: Gölge büyük karşılık küçük!
    2019 asgari ücreti: Gölge büyük karşılık küçük!

    Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu yazdı: Gölgesi vücudundan daha büyük olan bu görüntü kimseyi aldatmasın. Yapılan zammın karşılığı küçük!

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapacağız
    Erdoğan: Elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapacağız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin grup toplantısında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Sezai Temelli: Türkiye dahil tüm dış güçler Suriye'den geri çekilsin
    Sezai Temelli: Türkiye dahil tüm dış güçler Suriye'den geri çekilsin

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli partisinin grup toplantısında konuştu.

    Erdoğan: Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifa etmesine gerek yok
    Erdoğan: Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifa etmesine gerek yok

    Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.