ODTÜ öğrencileri: Her zaman bizimle olan Evrensel’in yanındayız

ODTÜ öğrenci toplulukları, gazetemize yönelik siyasi ve mali baskılara karşı dayanışma mesajı gönderdi. “Evrensel yayın hayatına başladığı günden itibaren ezilen kesimlerin, kadınların, gençlerin sesi olmuştur” denilen mesajda, ODTÜ’de ise öğrencilerin sesini duyurmaya, taleplerine yer vermeye önem veren Evrensel, öğrenci topluluklarının yaptığı çoğu etkinlikte bizlerin yanında olmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz günlerde kapatılan Medya Topluluğu, dünyanın her yerinde gerçeği ulaştıranların susturulmak istendiğine dikkat çekerek, gazetemiz Evrensel’in de bu baskılardan nasibini aldığı vurguladı.

“Evrensel gazetesine son dönemde yaşatılan zorluklara hep beraber tepki vermemiz gerekmektedir” denilen açıklamada şu vurgular dikkat çekti: “Topluluk olarak biz de zor günlerden geçiyoruz ama sıkıntılar yaşadıkça çevremizden gördüğümüz destek bu zor günlerde motivasyonumuzun artmasını sağlıyor. Bu sebeple Evrensel gazetesinin yanında olmalı ve desteğimizi daima hissettirmeliyiz. Medya topluluğu olarak bu ilerleyişi durdurmanın çözümünü birlik olmakta görüyoruz ve yaşadıkları bu zorlu süreçte herkesi Evrensel gazetesini desteklemeye davet ediyoruz”

‘DAYANIŞMA BİZİM FELSEFEMİZ’

ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kolu (DKSK), kitlesel dağcılık felsefelerinin dayanışma ve yardımlaşma gibi kavramları beraberinde getirdiğini belirtirken, gazetemizle dayanışma içinde olduklarını bildirdi. DKSK açıklamasında, “Yandaş basın yayın organlarına ve ısmarlama soru soran ‘gazetecilik’ anlayışına karşı Evrensel ile bir aradayız” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu ise “Medyanın iktidar tarafından tekelleştirildiği bu dönemde, kadınların, öğrencilerin, emekçilerin yani bizlerin kendimizi ifade edebildiği, sesimizi, duyurabildiği kaynaklardan biri Evrensel gazetesidir” dedi.

Evrensel’in cezalara tabi tutulmasını düşünce ve ifade özgürlüğüne saldırı olarak değerlendiren ODTÜ Medya Topluluğu, “Bu kara ve umutsuz günlerde dahi sesimizi duyurmak için bize alan açan Evrensel’e özgürlüğümüz ve vicdanımız için sahip çıkmalıyız” ifadelerine yer verdi.

‘ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ YANINDA OLDU’

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu ise “Evrensel, yayın hayatına başladığı günden itibaren ezilen kesimlerin, kadınların, gençlerin sesi olmuştur. ODTÜ’de ise öğrencilerin sesini duyurmaya, taleplerine yer vermeye önem veren Evrensel, öğrenci topluluklarının yaptığı çoğu etkinlikte bizlerin yanında olmuştur” denildi.

ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu (AAT), Evrensel’in hem topluluk çalışmalarını yayma konusunda kendilerine yardımcı olduğunu hem de sorunlarını ülke çapında da dile getirdiğini belirtti. AAT tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerin dostu, gençliğin sesi olan Evrensel Gazetesi’ne yapılan yaptırımları kınıyoruz” denildi.

ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu (SBT) ise üniversite gençliğinin, kadınların ve işçilerin sesini duyurmasının artık daha önemli olduğunu belirterek, “Evrensel, her dönem olduğu gibi o dönemde de bu kesimlerin sesi oldu; olmaya devam ediyor. Evrensel’le dayanışmanın toplumsal muhalefetin devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını düşünüyoruz” dedi.

Mimarlık Topluluğu da “Gençlerin de emeğiyle ortaya çıkan bu gazeteye sahip çıkıyoruz ve gazeteye yapılan sınırlamaları kabul etmiyoruz. Medya özgürdür, özgür olmalıdır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)