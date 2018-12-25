25 Aralık 2018 15:00
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 17:53

Noel Bayramı dünyada ve Türkiye'de kutlanıyor

Hz. İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı Türkiye'de ve dünyada ayinlerle kutlandı.

Noel Bayramı dünyada ve Türkiye'de kutlanıyor

Fotoğraf: Nezir Güneş/DHA

    • Paylaş

    Mardin'de yaşayan Süryaniler, Noel Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde bir araya gelerek yaptıkları ayinle kutladı. Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayini Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti.

    Ayinde Süryanice ve Türkçe ilahi ve dualar okudu. Ayine Mardin’i ziyarete gelen turistler ile Mardinli Müslümanlar da izleyici olarak katıldı.

    Ayinde Hz. İsa'nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılanlar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu.

    Fotoğraf: Nezir Güneş/DHA

    Noel nedir, neden 25 Aralık’ta kutlanır?

    SUR'DA NOEL BAYRAMI KUTLAMASI 

    Noel Bayramı nedeniyle Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Süryani Ortodoks Meryemana Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Kutlamada Türkiye ve dünya için barış dileğinde bulunuldu. 

    Noel Bayramı için yapılan ayine, Kilise Papazı Yusuf Akbulut ve çok sayıda cemaat üyesi ile kiliseleri (Mar Petyum Keldani Kilisesi) sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallelerde kalan Keldaniler katıldı. Ayin ardından kilise avlusunda bayramlaşma gerçekleşti. HDP ve DBP milletvekilleri ve üyeleri de ayine katılarak cemaatle bayramlaştı. Yakılan mumlarla dileklerin tutulduğu ayinde, ilahiler okundu.

    Ayinde kısa bir açıklama yapan Kilise Papazı Akbulut, Hz. İsa’nın doğum günü olan Noel Bayramı’nın tüm dünyaya ve Türkiye’ye barış ve kardeşlik getirmesi dileğinde bulundu. 

    Fotoğraf: MA

    İSTANBUL'DA SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE AYİN DÜZENLENDİ

    İstanbul'daki Katolik cemaati, düzenlenen ayinle Noel'i kutladı. 

    Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde, "Noel Gecesi" ve "Mesih İsa'nın Doğuşu" adında gerçekleşen ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edilen ayine, İstanbul'da bulunan turistler de katıldı. 

    FİLİSTİNLİLER NOEL BAYRAMINDA KUDÜS'E GİREMEDİ

    İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'deki noel kutlamalarına katılan ve "Noel Baba" kıyafetleri giyen bazı Filistinli Hristiyanlar kendileri için en kutsal şehirlerden biri olan Kudüs'e alınmadı. 

    İsrail güçleri geçen yıl yine Beytüllahim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Noel baba kıyafetli Filistinli Hristiyanlara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla sert şekilde müdahale etmişti. Batı Şeria'daki Filistinli Hristiyanlar da Müslüman Filistinliler gibi özel izin dışında Kudüs'e giremiyor.  

    Fotoğraf:  Issam Rimawi/AA

    Filistinli Hristiyanların büyük bölümü İsrail işgali nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalarak mülteci konumuna düştü. Bugün itibariyle dünyada 500 bine yakın Filistinli Hristiyan bulunduğu dile getiriliyor. 

    İsrail yönetiminin 2002'de güvenlik gerekçeleriyle yapımına başladığı Ayrım Duvarı, bugün itibariyle Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayırıyor. Yer yer 8 metreye kadar ulaşan duvarın belirli noktalarına kontrol noktaları kuran İsrail güçleri, özel izne sahip olmayan Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişine izin vermiyor. 

    Yılın 11 ayı devam eden bu yasak ramazan ayında az da olsa yumuşatılarak sadece cuma günleri 12 yaş altı ile 40 yaş üstü erkeklerin ve tüm Filistinli kadınların girişine izin veriliyor. (HABER MERKEZİ)

    HDP’den Noel mesajı: Kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini diliyoruz

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Samsun’da emek ve demokrasi güçleri kenti beraber yönetmek istiyor
    SONRAKİ HABER

    Danimarka’da on binlerce aile gıda alamıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Trump’la anlaşmanın ilk meyvesi, Menbic’de rejimle çatışma mı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Amerikan değil, Kürt karşıtı!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    ABD’nin çekilme kararı ve Türkiye’den erteleme

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Yıllar avutur mu insanı?

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Erdal Erzincan'la halk müziğimiz üzerine (2)

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Alt ligler tatilde
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Roboski katliamında oğlunu kaybeden babanın adalet arayışı sürüyor
    Roboski katliamında oğlunu kaybeden babanın adalet arayışı sürüyor

    Roboski Katliamı’nda 16 yaşındaki oğlunu kaybeden görme engelli Abdurrahman Encü: Sağ olduğum sürece Bilal’imi ve onu katledenleri unutmayacağım

    40. yılında Maraş Katliamı'na ayna tutan bellek: 2 Kadın 1 Katliam
    40. yılında Maraş Katliamı'na ayna tutan bellek: 2 Kadın 1 Katliam

    Gazete Fersude Kolektifi tarafından Maraş Katliamı tanıklığını anlatan, "2 Kadın 1 Katliam" isimli görüntülü bir hafıza çalışması yapıldı.

    Tunus’ta gazeteci kendini yaktı, protestolar başladı
    Tunus’ta gazeteci kendini yaktı, protestolar başladı

    Tunus’ta ekonomik şartları protesto etmek için kendisini yakan kameraman Abdurrezzak Zerki’nin ardından Kasrin'de eylemler düzenlendi.

    ODTÜ öğrencileri: Her zaman bizimle olan Evrensel’in yanındayız
    ODTÜ öğrencileri: Her zaman bizimle olan Evrensel’in yanındayız

    ODTÜ öğrenci toplulukları, Evrensel'e yönelik siyasi ve mali baskılara karşı dayanışma mesajı gönderdi.

    GÜNCELLENDİ
    Yıllardır tehdit mesajları alan Sevinç Kul hukuki süreç başlattı
    Yıllardır tehdit mesajları alan Sevinç Kul hukuki süreç başlattı

    Kendisini taciz eden bir erkek tarafından tehdit mesajları aldığını söyleyen Sevinç Kul, sosyal medya hesabında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

    Ruhani: ABD’ye tecrit fırsatını değerlendiremedik
    Ruhani: ABD’ye tecrit fırsatını değerlendiremedik

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin uluslararası toplumda tecrit edildiğini, ülkesinin ise bu fırsatı değerlendiremediğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı

    Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle gözaltına alınan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

    İşçiler: Domatesin fiyatı inecekse asgari ücretin anlamı olur
    İşçiler: Domatesin fiyatı inecekse asgari ücretin anlamı olur

    Asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak belirlemesine işçiler ne diyor? 

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Tarih kitaplarını yeniden yazdıran keşif: Göbeklitepe
    Tarih kitaplarını yeniden yazdıran keşif: Göbeklitepe
    Noel Bayramı dünyada ve Türkiye'de kutlanıyor
    Noel Bayramı dünyada ve Türkiye'de kutlanıyor
    Süper Lig'de ilk yarının 'en'leri, öne çıkan istatistikleri
    Süper Lig'de ilk yarının 'en'leri, öne çıkan istatistikleri
    Muhammet Uzuner: Bu yalnızlık ikliminde tiyatroyla buluşmak şans
    Muhammet Uzuner: Bu yalnızlık ikliminde tiyatroyla buluşmak şans
    GÜNCELLENDİ
    Ülke genelinde soğuk hava etkili oluyor, İstanbul'da kar başladı
    Ülke genelinde soğuk hava etkili oluyor, İstanbul'da kar başladı

    Ülke genelinde soğuk hava ve yağış etkili oluyor. İstanbul'daki sağanak yoğun trafiğe neden oldu. Kentte kar yağışı etkili olmaya başladı.

    Ürosan’da anlaşma sağlandı: Patron dayatmasını geri püskürttük
    Ürosan’da anlaşma sağlandı: Patron dayatmasını geri püskürttük

    Tekirdağ'da bulunan Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Ürosan’da anlaşma sağlandı, grev sona erdi.

    ODTÜ öğrencileri: Yasaklara geçit vermeyeceğiz
    ODTÜ öğrencileri: Yasaklara geçit vermeyeceğiz

    ODTÜ öğrencileri, okul içerisinde yapılmak istenen etkinliklere getirilen yasaklara ve ODTÜ Medya Topluluğu’nun kapatılmasına karşı rektörlüğe yürüdü.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye ordusu, Menbic'in batısındaki Arima'da konuşlandı
    Suriye ordusu, Menbic'in batısındaki Arima'da konuşlandı

    Suriye'nin kuzeyindeki cihatçı gruplar, Menbic sınırında toplanırken Suriye ordusu, kentin batısındaki Arima'da konuşlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Adana ve İstanbul Tabip Odası'ndan TTB duruşmasına çağrı
    Adana ve İstanbul Tabip Odası'ndan TTB duruşmasına çağrı

    Adana ve İstanbul Tabip Odası, TTB merkez konsey üyelerinin 27 Aralık'taki davasına katılım çağrısı yaptı.

    Samsun’da emek ve demokrasi güçleri kenti beraber yönetmek istiyor
    Samsun’da emek ve demokrasi güçleri kenti beraber yönetmek istiyor

    Samsun'da demokratik ve şeffaf bir yerel yönetim isteyen emek ve demokrasi güçleri bileşenleri, bir araya gelerek 'kent sözleşmesi' oluşturdu.

    GÜNCELLENDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu: 2019 bütçesi tefecilere hizmet eden bir bütçedir
    Kemal Kılıçdaroğlu: 2019 bütçesi tefecilere hizmet eden bir bütçedir

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti grup toplantısında konuştu, seçimleri işaret ederek 'İnşallah 1 Nisan'da memlekette bahar havası esecek dedi.

    Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı 
    Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı 

    Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 

    AGİT: Ukrayna ordusu görev yapmamızı engelliyor
    AGİT: Ukrayna ordusu görev yapmamızı engelliyor

    AGİT raporuna göre, Ukrayna ordusu Donbass’ta görev yapan AGİT gözlemcilerinin çalışmalarını engelliyor.

    Meral Akşener: Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin
    Meral Akşener: Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin

    İYİ Parti Meclis Grup Toplantısında konuşan Meral Akşener 'Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Zaten, kimsenin sokağa indiği de yok' dedi.

    'Barış ve insan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz'
    'Barış ve insan hakları savunuculuğu cezalandırılamaz'

    TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya verilen cezaya ilişkin İzmir’de insan hakları savunucuları ortak basın toplantısı düzenledi.

    Vatan Partisi 'HDP kapatılsın' başvurusu yaptı
    Vatan Partisi 'HDP kapatılsın' başvurusu yaptı

    Vatan Partisi, 'HDP'nin kapatılması' için Yargıtay'a başvurduklarını açıkladı. Vatan Partisi daha önce de aynı taleple 2 ayrı başvuru yapmıştı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapacağız
    Erdoğan: Elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapacağız

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin grup toplantısında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Sezai Temelli: Türkiye dahil tüm dış güçler Suriye'den geri çekilsin
    Sezai Temelli: Türkiye dahil tüm dış güçler Suriye'den geri çekilsin

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli partisinin grup toplantısında konuştu.

    Erdoğan: Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifa etmesine gerek yok
    Erdoğan: Yıldırım'ın TBMM başkanlığından istifa etmesine gerek yok

    Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.

    İsviçre’de inşaat işçileri kazandı: Birleşirsek güçlüyüz
    İsviçre’de inşaat işçileri kazandı: Birleşirsek güçlüyüz

    İsviçre’de inşaat işçileri, kazanılmış hakları olan 60 yaşında emekliliği korurken, maaş artışı olarak 80 frankta anlaştı.