Noel Bayramı dünyada ve Türkiye'de kutlanıyor

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Noel Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde bir araya gelerek yaptıkları ayinle kutladı. Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayini Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz yönetti.

Ayinde Süryanice ve Türkçe ilahi ve dualar okudu. Ayine Mardin’i ziyarete gelen turistler ile Mardinli Müslümanlar da izleyici olarak katıldı.

Ayinde Hz. İsa'nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgelemek amacıyla kilisenin ortasına tepsi içinde çıralar konulurken, ayine katılanlar ellerindeki mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında dönüp ilahiler okudu.

Fotoğraf: Nezir Güneş/DHA

Noel nedir, neden 25 Aralık’ta kutlanır?

SUR'DA NOEL BAYRAMI KUTLAMASI

Noel Bayramı nedeniyle Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Süryani Ortodoks Meryemana Kilisesi’nde ayin düzenlendi. Kutlamada Türkiye ve dünya için barış dileğinde bulunuldu.

Noel Bayramı için yapılan ayine, Kilise Papazı Yusuf Akbulut ve çok sayıda cemaat üyesi ile kiliseleri (Mar Petyum Keldani Kilisesi) sokağa çıkma yasağının devam ettiği mahallelerde kalan Keldaniler katıldı. Ayin ardından kilise avlusunda bayramlaşma gerçekleşti. HDP ve DBP milletvekilleri ve üyeleri de ayine katılarak cemaatle bayramlaştı. Yakılan mumlarla dileklerin tutulduğu ayinde, ilahiler okundu.

Ayinde kısa bir açıklama yapan Kilise Papazı Akbulut, Hz. İsa’nın doğum günü olan Noel Bayramı’nın tüm dünyaya ve Türkiye’ye barış ve kardeşlik getirmesi dileğinde bulundu.

Fotoğraf: MA

İSTANBUL'DA SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE AYİN DÜZENLENDİ

İstanbul'daki Katolik cemaati, düzenlenen ayinle Noel'i kutladı.

Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde, "Noel Gecesi" ve "Mesih İsa'nın Doğuşu" adında gerçekleşen ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edilen ayine, İstanbul'da bulunan turistler de katıldı.

FİLİSTİNLİLER NOEL BAYRAMINDA KUDÜS'E GİREMEDİ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'deki noel kutlamalarına katılan ve "Noel Baba" kıyafetleri giyen bazı Filistinli Hristiyanlar kendileri için en kutsal şehirlerden biri olan Kudüs'e alınmadı.

İsrail güçleri geçen yıl yine Beytüllahim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Noel baba kıyafetli Filistinli Hristiyanlara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla sert şekilde müdahale etmişti. Batı Şeria'daki Filistinli Hristiyanlar da Müslüman Filistinliler gibi özel izin dışında Kudüs'e giremiyor.

Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Filistinli Hristiyanların büyük bölümü İsrail işgali nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalarak mülteci konumuna düştü. Bugün itibariyle dünyada 500 bine yakın Filistinli Hristiyan bulunduğu dile getiriliyor.

İsrail yönetiminin 2002'de güvenlik gerekçeleriyle yapımına başladığı Ayrım Duvarı, bugün itibariyle Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayırıyor. Yer yer 8 metreye kadar ulaşan duvarın belirli noktalarına kontrol noktaları kuran İsrail güçleri, özel izne sahip olmayan Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişine izin vermiyor.

Yılın 11 ayı devam eden bu yasak ramazan ayında az da olsa yumuşatılarak sadece cuma günleri 12 yaş altı ile 40 yaş üstü erkeklerin ve tüm Filistinli kadınların girişine izin veriliyor. (HABER MERKEZİ)