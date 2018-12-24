HDP’den Noel mesajı: Kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini diliyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Hristiyan toplumunun Noel Bayramı’nı kutlayan yazılı mesaj yayınladı.



Eş başkanların mesajı şöyle:



"Hristiyan toplumunun Noel Yortusu olarak kutladığı bayramı, partimiz adına en içten dileklerimizle kutluyor; dinler arası hoşgörü, kardeşlik ve barışa vesile olması temenni ediyoruz.



Hiçbir kimliğin, kültürün, inancın ve anadilin diğerinden üstün görülmediği, her yurttaşımızın eşit koşullarda bir arada yaşadığı ve kültürünü özgürce geliştirdiği bir ülke olma umudunu koruyor ve büyütüyoruz. Özgürlükçü, adil, insanca yaşanan bir demokratik cumhuriyet ve ortak vatan için verdiğimiz mücadeleyi sürdürme kararlılığımızı sürdürüyoruz.



Ortadoğu'daki farklı hakların ve inanç gruplarının yaşadıkları bu zor, çatışmalı, büyük insani bedellerin ödendiği savaş günlerinde bayramların kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmesini diliyoruz." (MA)

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