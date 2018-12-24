Nijerya'da silahlı saldırılar protesto edildi

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde, 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırı protesto edildi.

AA'da yer alan habere göre, 22-23 Aralık tarihlerinde Nijerya'nın Zamfara eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. Bölge sakinleri eylem yaparak ölümlerin durdurulması için bir an önce önlem alınması çağrısı yaptı. Bölge sakinlerinden Samaila Dabo, "İnsanlar adeta tavuk gibi öldürülüyor ve buna karşı sessiz kalamayız." dedi. Saldırılar nedeniyle bölge halkı olarak adeta köşeye sıkıştırıldıklarını dile getiren Dabo, eylem yaparak öfkelerini sokağa taşımak istediklerini kaydetti.

Samaila Dabo, "Haydutlar gece gelip insanları öldürmeye başlıyor. Fidye için insanlar kaçırılıyor ve hükümet teslim olmuş gibi görünüyor." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Zamfara eyaletinde silahlı kişilerce hafta sonu (22-23 Aralık) düzenlenen saldırılarda en az 17 kişi yaşamını yitirmişti. Eyalette son 2 haftada gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle en az 50 kişi hayatını kaybederken, 1700'den fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. (HABER MERKEZİ)

Nijerya'da göçün sebebi yoksulluk ve işsizlik