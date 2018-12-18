Nijerya'da göçün sebebi yoksulluk ve işsizlik

Nijerya'da Vatansever Girişimler Derneği Koordinatörü Osista Osemene, Nijeryalıların kaçak yollarla Avrupa'ya gitme nedeninin işsizlik ve yoksulluk olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre, "Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla başkent Abuja'da "Göçmenlik ve Yerinden Edilmiş Kişiler" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Osemene, insanların çaresizlikten Avrupa'ya gitmeye çalıştıklarının söyleyerek, "Üniversite mezunları iş bulamayınca Avrupa'ya gitmekten başka çare kalmıyor. Ülkede işsizlik ve yoksulluk nedeniyle insanlar Avrupa'ya gidiyor." dedi.

Kendisinin de 8 yıl önce Avrupa'ya gitmeye çalıştığını aktaran Osemene, "Avrupa'ya gittiğimde çok kolay para kazacağımı sanıyordum ama maalesef orada durumların farklı olduğunu gördüm ve bir şekilde dönmeye başardım." ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)