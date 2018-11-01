Nijerya'da Boko Haram saldÄ±rÄ±sÄ±: 8 Ã¶lÃ¼

Nijerya'nÄ±n kuzeydoÄŸusunda Boko Haramâ€™Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

BatÄ± Afrika ülkesi Nijerya’da Ä°slamcÄ± terör örgütü Boko Haram silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirdi. Nijerya Ulusal Acil Durum AjansÄ± (NEMA) KuzeydoÄŸu Koordinatörü Bashir Garga, örgütün Maiduguri eyaletine baÄŸlÄ± Kofa ve Dalori bölgesinde yerinden edilmiÅŸ kiÅŸilerin (IDP) kaldÄ±ÄŸÄ± kampa saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Garga, saldÄ±rÄ±da 8 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. YaralÄ±larÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Garga, saldÄ±rlar nedeniyle yüzlerce kiÅŸinin bölgeden ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana varlÄ±k gösteren Boko Haram'Ä±n 2009'dan itibaren düzenlediÄŸi kitlesel ÅŸiddet eylemleri 20 binden fazla kiÅŸinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sÄ±nÄ±r komÅŸularÄ± Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldÄ±rÄ±lar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü HavzasÄ±'ndaki saldÄ±rÄ±larÄ±nda en az 2 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. (Abuja/AA)

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