Adana'da şiddete maruz kalan kadının vücuduna 80 dikiş atıldı

Adana Seyhan’da, Necdet Erdoğan Artural adlı bir erkek Serap Sağlam’ı defalarca taciz etti. Arkadaşlık teklifine yanıt vermediği iddiasıyla Sağlam’ı darbeden Artural, sokak ortasında kadını bıçakla yaraladı. Serap Sağlam, yoldan geçenlerin müdahalesiyle kurtarıldı. Saldırgan erkek Artural, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Adana'nın Seyhan ilçesinde Serap Sağlam adlı bir kadın, Necdet Erdoğan Artural tarafından önce tacize, ardından fiziksel şiddete maruz kaldı. Artural, arkadaşlık teklifine yanıt vermediği iddiasıyla Sağlam’ı sokak ortasında bıçakla yaraladı. Sağlam, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan Artural, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Serap Sağlam'ın kaşı, burnu, kulağı, boynuna ve ellerine toplam 80 dikiş atıldı.

'KADINA ŞİDDET SON BULSUN'

Yaşadıklarını anlatan Serap Sağlam, “Erkek arkadaşıma gelip ‘Onu öldüreceğim’ demiş. Ben de o sıra dışarıdaydım, yanıma geldi. Hemen bıçakla saldırdı ben kendimi korumaya çalıştım. Boynumu, kulağımı, burnumu her yerimi kesti bana 80 dikiş atıldı. Ölümden son anda kurtuldum. Bu şahıs bana daha önce de saldırdı. Bana kafayı takmış. Ben onun cezalandırılmasını, kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum” dedi. (HABER MERKEZİ)