Makro Market işçileri alacaklarını istedi

Makro Market’in konkordato ilan etmesi sonrası ortada kalan, kıdem ve ihbar tazminatlarını alamayan işçiler, Ankara’nın Kazan ilçesinde bulunan Makro Market Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Birçok ilden gelen yüzlerce işçi, sık sık “Tazminat hakkımız, söke söke alırız”, “Yaşasın onurlu mücadelemiz” sloganları attı. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve işçilerden oluşan 5 kişilik heyet, konkordato komiseriyle görüştü. Görüşmede konkordato komiserlerinin dosyada düzeltmeler yaparak işçilerin haklarını vereceklerinin söylendiği belirtildi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Eğer konkordato sürecinden bir sonuç elde edilemezse iflasa gitme durumu var. Makro Market’in üzerine kayıtlı önemli sayıda gayrimenkul var. İflasa gittiğinde işçilerin alacakları konusunda sorunlar yaşanacak. Geçtiğimiz yıl Uyum Market, Makro Market tarafından Migros’a satıldı. Buradan gelecek para diğer alacaklı olan teddarikçilere, bankalara veriliyor. Ancak yasal olarak işçilerin alacaklarının ayrıcalıklı ve öncelikle olması gerekiyor” dedi.

Gayrimenkulün satılması ve işçilerin alacaklarının ödenmesini istediklerini belirten Küçükosmanoğlu, “İşçilerin alacağı yasal olarak öncelikli deniyorken bir yandan da yapacak bir şey yok deniliyor. İflas noktasına gitmeden alacakların bir an önce verilmesi gerekiyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)