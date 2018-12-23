Özelleştirilen şeker fabrikaları üreticiyi zarara uğrattı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özelleştirilen şeker fabrikalarında uygulanan yöntemin üreticileri mağdur ettiğini belirtti. Gürer, “Üretici tarladan pancarı zamanında kaldıramadığı için buğday ekimi de yapamadı. Çiftçi çift taraflı zarara uğratıldı” dedi.

Gürer, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin ardından pancar üreticilerinin yaşadığı sorunlarla ilgili açıklamada bulundu. Özelleştirmenin hemen ardından nitelikli elemanların ya emekliliğe zorlandığını ya da başka kurumlara aktırıldığını ifade eden Gürer, pancar alım döneminde ise üreticilere sorun çıkarılmaya başlandığını vurguladı.

Gürer, özelleştirilen şeker fabrikalarında randevulu sisteme geçildiğini anımsatarak, bu sistemde pancar alım işlemlerinin yavaş ilerlediğini, üreticilerin kamyon ve traktörlere yükledikleri ürünleriyle fabrika önlerinde günlerce sıra beklediğini ifade etti.

Randevulu sistem nedeniyle binlerce ton pancarın tarlada kaldığını anlatan Gürer, kış ortasında üreticilerin perişan edildiğini söyledi.

Bazı şeker fabrikalarında yüzde 7 olan fire oranlarının yüzde 12’ye çıkarıldığı yönünde şikayetler aldıklarını söyleyen Gürer, “Pancarı teslim alırken fireyi yüksek tutan işletmeci, firenin yüksek yazılması nedeniyle kotayı dolduramayan çiftçiye kota cezası uygulamaya başladı. Bu uygulama çiftçiye pancar ekimi için tövbe ettirme anlamına geliyor” diye konuştu.

Randevulu sisteme geçildikten sonra söküm yapılamayan tarlalarda yeni sezon ürünü de ekilemediğini anlatan Gürer, “Üretici tarladan pancarı zamanında kaldıramadığı için buğday ekimi de yapamadı. Çiftçi çift taraflı zarara uğratıldı” dedi.

Ömer Fethi Gürer, “Buğday ekimi yapmak isteyen çiftçi de mağdur durumda. Çiftçinin tüccara 900 liraya sattığı buğdayın, ofislerde tohumluk olarak üreticiye 2 bin 500 liraya satıldığı yönünde şikayetler de geliyor. Gübre ve tohumluk fiyatlarındaki aşırı artış çiftçiyi tamamen içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Mazot ve diğer girdi fiyatlarının da artması karşısında üreticiler kara kara düşünmeye başladı” dedi.

Gürer, çiftçiyi sıkıntıya sokan randevulu sistemin esnetilmesi, fire oranının düşürülmesi ve kota cezalarının da iptal edilmesi gerektiğini belirtti. (EKONOMİ SERVİSİ)

Şeker fabrikasından paralarını alamayan üreticiler yol kapattı