FotoÄŸraf: DHA
Åžeker fabrikasÄ±ndan paralarÄ±nÄ± alamayan Ã¼reticiler yol kapattÄ±
Ã‡orumâ€™da Ã¶zelleÅŸtirilen Åžeker FabrikasÄ±, 50 gÃ¼ndÃ¼r Ã¼retici ve nakliyecilerin alacaklarÄ±nÄ± Ã¶demiyor. Duruma isyan eden Ã¼reticiler yol kapattÄ±.
Çorum-Ankara karayolu üzerindeki özelleÅŸtirilen Çorum Åžeker FabrikasÄ± önünde dün saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda toplanan nakliyeci ve üreticilerden oluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 200 kiÅŸilik grup, 50 gündür alacaklarÄ±nÄ±n ödenmediÄŸini söyleyerek fabrika yöneticileriyle görüÅŸmek istedi. Taleplerine olumlu yanÄ±t alamayan grup, Ankara-Samsun karayolunun Samsun istikametini trafiÄŸe kapatarak oturma eylemi yaptÄ±. Eylem nedeniyle uzun araç kuyruklarÄ± oluÅŸtu.
Eylem nedeniyle bölgeye çok sayÄ±da jandarma ekibi sevk edildi. Gelen jandarma, gruba müdahale etti, arbede yaÅŸandÄ±. Yol, yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra yeniden trafiÄŸe açÄ±ldÄ±. (DHA)
Åžeker fabrikalarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirilmesine tepkiler sÃ¼rÃ¼yor
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