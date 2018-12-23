Evli olduğu kadını ve 5 aylık bebeği öldürdü, tutuklandı
Bursa İnegöl’de kadın cinayeti yaşandı. Eşi Zuhal ile 5 aylık bebeği bıçaklayarak öldüren Oğuzhan Kayalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fotoğraf: DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kadın cinayeti meydana geldi. Oğuzhan Kayalp, eşi Zuhal Kayalp ile 5 aylık bebeği bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Oğuzhan Kayalp'i gözaltına aldı. Anne ve bebeğin cenazesi, yapılan incelemenin ardından ototopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Oğuzhan Kayalp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Bursa/DHA)
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