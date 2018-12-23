Ataşehir'de gece kulübüne silahlı saldırı: 5 yaralı
Ataşehir’de bir gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübüne saldırı düzenlendi.
İddiaya göre gece kulübünde bir kaç kişi etrafa rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle kulüpten dışarı çıkarıldı. Kulüpten dışarı çıkarılan kişiler daha sonra geri gelerek gece kulübüne rastgele ateş ettiler.
Açılan ateş sonucu 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. (İstanbul/DHA)
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