Seçil UÇER

Ömer ŞİMŞEK

KOCAELİ

Yerel seçimlere 3 ay kaldı. Aday belirlenme süreci hız kazanırken, İl, ilçe, mahallenin sorunları bu süreç içinde görmezden geliniyor. Halbuki halkın, yaşadığı semtin daha yaşanabilir olması için beklentileri var. Kocaeli Yenikent’te yaşayanlarla sohbet ettik, Örneğin, Derince’nin problemleri üzerine konuştuğumuz mahallelilerden biri, “Derince’nin problemi yalnızca kaldırım gibi. Gelen kaldırımları kazıyor, giden kaldırımları kazıyor” diyor.

‘İSTİYORLAR Kİ KİMSE SANDIĞA GİTMESİN’

Her seçim öncesi savaş ve ‘FETÖ’ söylemlerinin arttığını düşünen Murat ile görüşüyoruz, kendisi emekli. Seçimlerin adil olmadığını söyleyen Murat, halkın iradesine saygı duyulmadığını anlattı. Seçilen belediye başkanlarının haksız yere görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasını eleştirdi. Murat, “İstiyorlar ki kimse heveslenip sandığa gitmesin. İstedikleri takdirde kayyım atayıp belediyeler alınacak ve kimse de kimseden oyunun hesabını soramayacak” dedi. 20 yıldır Derince’de yaşadığını söyleyen Murat, “Derince’nin problemi yalnızca kaldırım gibi. Gelen kaldırımları kazıyor, giden kaldırımları kazıyor” ifadelerini kullandı.

‘VAATLERİ YERİNE GETİRMEDİLER’

Ev kadını olan Zeynep Sezgin şu anki belediye yönetiminden memnun olmadığını anlattı. Sezgin, “Belediyeleri iyi yöneten bir yönetim bekliyoruz. Bunlar gitsinler iyi birileri gelsin. Önceki vaatleri yerine getirmediler şimdiki vaatleri neyi değiştirecek? Yerine getirecekler mi?” diye sordu.

İsim vermek istemeyen bazı vatandaşlar da belediye çalışmalarının eksik olduğunu söylediler. Belediyelerin yeterli altyapıyı oluşturmadığını söyleyen bir vatandaş, ”Benim isteğim belediyelerin sosyal bir belediye olması. Fakat çevremde gördüğüm kadarıyla altyapı sorunu oldukça fazla. Bir sorun vardır tamam yerler kazılır, bunlar bir hafta içerisinde giderilmesi gereken sorunlar ancak aylar geçse bile giderilemiyor. Ben Derince’de yaşamıyorum İzmit’te yaşıyorum ancak problemler yine aynı, bizim bulvar diye adlandırdığımız bir semt var burayı bir yıla yakındır kapattılar, bir daha sel sorunu olmayacak dediler ancak yine aynı sorunlar yaşanıyor” dedi.

BEKLENTİM: UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Belediyenin çalışmalarından memnun olduğunu dile getiren Yücel Tok, “Kocaeli bölgesinde büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Elbette yetersiz olunan yerler var. Ancak belediyelerimizin çalışmalarının iyi olduğunu düşünüyorum” dedi. Belediyelerden beklentilerini de sıralayan Tok, “Belediyemizden beklentim; çocuklarımızın, gençlerimizin uyuşturucudan uzak tutulmasına yardımcı olunması" dedi.