İktisatçı Gaye Yılmaz’dan seçim sonrası için IMF uyarısı

Almanya Kassel Üniversitesi ICDD Enstitüsü’nde çalışan iktisatçı Gaye Yılmaz, ekonomideki kriz ve olası gelişmelere ilişkin Mezopotamya Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yaşanan krizin kısa vadeli olmadığını vurguladı.

Sanayi başta olmak üzere diğer alanlarda üretimin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Yılmaz, “Eğer üretimdeki durgunluğa düşük bir enflasyon eşlik ediyor olsaydı, buna 'resesyon' der ve noktayı koyardık. Ekonomi topyekûn küçülürken, yükselen enflasyondan söz ediyorsak, bunun iktisattaki adı 'stagflasyon' dur. Yani durgunluk içerisinde enflasyon. Ve bu iktisadi kriz literatüründe en derin bunalımdır” dedi.

'KATAR’DAN GELEN PARALARLA KURTULAMAZ'

Artan dövizle dış borçtaki artışa da dikkat çeken Yılmaz, “Dövizle borçlanmanın maliyeti 5 yıl öncesine göre nerdeyse 8 kat yükseldi. Yani Türkiye’nin bundan sonraki kurtuluşu, öyle Katar’dan gelen 3 milyon dolar ile AB’den gelen 2 milyarla kurtulacak gibi görünmüyor” dedi.

Yılmaz, krizden çıkmak için AKP'nin IMF ve benzeri kurumlardan büyük kredi anlaşmaları yapabileceğini söyledi. Bunun için de AKP'nin 2019 yerel seçimlerini beklediğini ve seçim sonrası IMF'ye gidebileceğini dile getiren Yılmaz, “Hani zamanında Ecevit için, 'ülkeyi bir cente muhtaç duruma getirdiler' diyorlardı ya, şimdi ise AKP ülkeyi IMF’ye muhtaç hale getirdi” dedi.

'TOPLUMA DAYATILACAK'

Seçimden sonra toplumun emekçi kesimlerini zor günler beklediğini sözlerine ekleyen Yılmaz, “Reçete, çalışan kesimlere, emeklilere yazılacak. Sağlık alanında yansıması olacak, devletin harcamaları kısıtlanacak. Hem gelir hem gider kalemleriyle oynayarak, yeni reçeteler hazırlayacaklar. Yani seçimlerden sonra krizin faturası toplumdan istenmeyecek, topluma dayatılacak” dedi. (MA)