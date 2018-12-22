Akademisyen İbrahim Gül: Bu kafa ile Aleviler daha çok bedel öder

19 Mayıs Üniversitesi’ndeki bir söyleşide konuşan akademisyen, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, “Aleviler bu kafayla daha çok bedel öder” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma Topluluğu tarafından düzenlenen “Sorularla Alevilik” adlı söyleşide konuşan Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğunun Akademik Danışmanı Dr. İbrahim Gül ile öğrenciler arasında “Maraş Katliamı” tartışması yaşandı. İbrahim Gül, bir öğrencinin “Aleviliği hakkıyla anlatamıyorsunuz” eleştirisi üzerine “Bu kafa ile Aleviler daha çok bedel öder” dedi.

Etkinlikte konuşan Akademisyen İbrahim Gül, “Türkiye Cumhuriyeti’nde, Alevilik inancı İslamiyet’in içindedir. Aleviliğin Sünniliğin karşıtı olarak değil tamamlayıcısı olarak görmeliyiz. Alevilik ayrı bir mezhep değil gidilecek bir yoldur” dedi.

Bir öğrenci, “Aleviliği hakkıyla anlatamıyorsanız burada anlatmayınız. Maraş Katliamı anması valilik tarafından engellenmiştir. En azından Aleviliği kirletmemek, yanlış anlatmamak gerektiğini düşünmekteyim. Maraş Katliamını yapanlar milletvekili oldu, iktidarın milletvekili olan avukatları tarafından savunuldu. Katliamları konuşmak zor olmasa gerek, Aleviler geçmişte canlarıyla çok bedel ödemişlerdir” diye konuştu.

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Öğrencinin sözlerine yanıt veren İbrahim Gül, “Kazmayı, küreği alıp sokağa mı çıkalım? Lütfen anlayışlı olalım. Geçmişteki yaraların tekrar etmemesi için biz burada insanlara iyiyi, doğruyu, güzeli anlatıyoruz. Bu kafa ile Aleviler daha çok bedel öder. Bu kafa ile eğer senin kafanı taşısak, biz her gün sopa yeriz. Alevilik insanları birbirine düşürme, çatıştırma işi değil” dedi.

Başka bir öğrenci de Maraş Katliamının hesabının sorulmadığını ve faillerin yargılanmadığını hatırlatması üzerine İbrahim Gül, suçluların ahrette hesap vereceğini söyledi. İbrahim Gül’ün açıklamalarına tepki gösteren öğrencilerin büyük bir bölümü salonu terk etti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şubesi Gençliği de yazılı bir açıklama yaparak İbrahim Gül’e tepki gösterdi. (HABER MERKEZİ)