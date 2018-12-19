Valilikten Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama

Kahramanmaraş Valiliğinden, Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde yasaklama kararı geldi.

Kahramanmaraş Valiliği, 2018 yılı sonuna kadar il genelinde yapılacak her türlü toplantılara ve yürüyüşlere yönelik yasaklama kararı aldığını duyurdu. Valiliğin web sitesinde yapılan yazılı açıklamada, “İdarece; ilimiz sınırları içerisinde tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi doğrultusunda; il genelinde toplantı, gösteri ve benzeri etkinlikler 12/12/2018 günü saat 08.00’den 31/12/2018 günü saat 17.00’a kadar yasaklanmıştır” denildi.

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