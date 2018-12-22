Kadıköy Anadolu Lisesiyle ilgili inceleme başlatıldı

İstanbul’daki Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrencileri dini sohbetlere zorlanması ile ilgili İstanbul İl Milli Müdürlüğü inceleme başlattı. Okul müdürlüğünden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. ‘Dini sohbet’ zorlamasına tepki gösteren öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak durumu protesto etmişti.

Olayın takipçisi olduğunu belirten eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ise Twitter hesabından “Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, yönetim destekli bir grup öğrencinin ‘dini sohbete götürme baskısı’ karşısında bugün isyan etti ve gösteri düzenledi. Sohbete katılmak istemeyen bir öğrenciye ise soruşturma açılması bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim bu baskıya son ver! Kadıköy Anadolu Lisesi’nde oluşturulan ‘Dini Sohbet Grubu’nun ‘sohbete katıl’ baskısına tepki gösterdiği için disipline verilen öğrenciye açılan soruşturma, ailelerin tepkisi üzerine kapatıldı” açıklaması yapmıştı. (HABER MERKEZİ)