KAL öğrencilerine 'dini sohbete' katılması için baskı uygulanıyor

Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) öğrencileri, toplu mesaj uygulamasıyla ‘dini sohbete’ davet edildikleri ve okul yönetiminin de buna göz yumduğu iddiasıyla okul yönetimini protesto etti. Okul bahçesinde toplanan ve okul duvarına “Bu okulun sahibi fikri hür vicdanı hür öğrencilerdir” yazılı pankart asan öğrenciler, alkışlar eşliğinde okul müdürünü göreve davet etti. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya adresinden duyurduğu olayda, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde “yönetim destekli bir grup öğrencinin diğer öğrencileri dini sohbetlere katılmaya zorladığını” söyledi.

Ekran Görüntüsü: @barisyarkadas twitter hesabından alınmıştır.

Yarkadaş, Twitter hesabından, bu baskılar üzerine öğrencilerin tepki gösterdiğini paylaştı. Yarkadaş bir sonraki Tweetinde ise öğrencilerin dini sohbetlere çağrıldığını örnekleyen bir ekran görüntüsü paylaştı. Yarkadaş, fotoğrafın altına, “Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, yönetim destekli organizasyonla işte bu şekilde dini sohbetlere götürülmek isteniyor. Öğrenciler ise ‘Dinde zorlama yoktur’ diyerek sohbetlere götürülmeyi reddediyor. Şu an Okul Aile Birliği müdürle toplantı yapıyor. Gelişmeleri izliyorum” diye yazdı. (HABER MERKEZİ)